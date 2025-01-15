IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı 21 Ocak’ta kapılarını açıyor

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Konuya ilişkin bir açıklama yapan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, her yıl ocak ayında düzenlenen bu organizasyonun dünya mobilya sektörünün en prestijli üç fuarı arasında gösterildiğini ve her geçen yıl büyüyen bir başarı ivmesi yakaladığını ifade etti. Türkiye mobilya sektörünün büyüyen başarı hikayesinde fuarın önemli bir etkisinin bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Güleç, sektörün dünya mobilya ihracatında binde 3 olan payını bugün yüzde 2 seviyelerine çıkararak dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Türkiye olarak 213 ülkeye mobilya ihraç ediyoruz ve dış ticaret fazlamızla ekonomimize ciddi katkılar sağlıyoruz. Yüzde 80 yerli üretim oranımız, 4 milyar dolarlık yıllık dış ticaret fazlası yaratarak, son dönemde 40 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlasına ulaşmış durumdayız. Bu başarı tesadüfi değil; sektörel derneklerimizin, üreticilerimizin ve iş insanlarımızın güçlü iş birliği kültürünün bir sonucudur," diyen Ahmet Güleç, MOSFED çatısı altında sağlanan iş birliğinin Türk mobilya sektörünü globalde hak ettiği konuma taşımak için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

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IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın, 21-25 Ocak 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP’ta toplam 250 bin metrekarelik alanda gerçekleşeceğini belirten Ahmet Güleç, fuarın sektöre olan katkısına dikkat çekti. "150'den fazla ülkeden 145 bini aşkın ziyaretçi ve 3 bine yakın marka, fuarımızda en yeni ürünlerini sergileyecek. Bu fuar, Türk mobilya sektörünün küresel vitrini olmasının yanı sıra dünya mobilya ticareti için de stratejik bir öneme sahiptir" dedi.

Türk mobilya sektörü olarak önlerine koydukları ihracat hedefine de vurgu yapan Ahmet Güleç, “Türk mobilya sektörü artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil, inovasyon gücü, tasarım kalitesi ve güçlü iş birliği kültürüyle de dünya ticaretinde dikkat çekiyor. 2030 yılı için koyduğumuz 12 milyar dolarlık ihracat hedefi, bu yoldaki kararlılığımızın bir göstergesi. IIFF, bu hedeflere ulaşmamızda stratejik bir role sahiptir.” dedi.

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Tarihçi Fernand Braudel’in "Şehirler, ticaretle yeniden doğar" sözünü hatırlatan Ahmet Güleç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın şehrin ekonomisine sunduğu katkıya da değindi. IIFF’nin yalnızca mobilya sektörü için değil, İstanbul’un ticaret ve kültür ekosistemi için de büyük bir hareketlilik yarattığını dile getiren Ahmet Güleç, fuara katılımın otelcilik, restoran, turizm ve ulaşım gibi birçok sektörü canlandıracağını ve İstanbul’un dünya ticaret merkezi kimliğini daha da güçlendireceğini ifade etti. Konuşmasını Albert Einstein’ın "Fırsatlar her zaman vardır; onları fark etmek ve değerlendirmek gerekir" sözlerini hatırlatarak noktalayan Ahmet Güleç: "IIFF, sektörümüz için böyle bir fırsattır. Hepinizi bu büyük buluşmaya davet ediyorum. 21-25 Ocak tarihlerinde sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” diye konuştu.

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TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de yaptığı açıklamada fuardaki yeniliklere dikkat çekti. Bütün ürün gruplarında ürün sergilemelerinin yapılacağını kaydeden İlhan Ersözlü, “IIFF, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıyor. MOSFED’in desteği ve MOS fuarcılıkla birlikte bu kıymetli organizasyonu her yıl gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. IIFF2025 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde yüzlerce ülkeden iş insanını 3000 marka ile buluşturacağız. İstanbul’un en büyük sektörel etkinliğine tüm ilgilileri bekliyoruz” diye konuştu.