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İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

02.06.2023 - 11:08 | Son Güncelleme :
İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir" dedi.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat %16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat %0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat %8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; 

İhracat, %14,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar,

İthalat, %16,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar, 

Dış ticaret hacmi, %15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, %0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar,

İthalat, %8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar,

Dış ticaret hacmi, %5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aylara Göre Dış Ticaret (Milyar Dolar) 2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracatın ithalatı karşılama oranı 0,9 puan azalarak %63,1 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 7,1 puan azalarak %70,1 olarak gerçekleşti.

Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,6 puan azalarak %77,4 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 810 milyon dolar), ABD (1 milyar 307 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 51 milyon dolar) oldu.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı %47,5 oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı %60,0 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla;

Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 98 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (3 milyar 557 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 384 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (9 milyar 930 milyon dolar), Asya Ülkeleri (8 milyar 942 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (6 milyar 834 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 11 milyar 84 milyon dolarla (%5,3 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 7 milyar 503 milyon dolarla (%20,6 artış) “Tüketim Malları" ve 2 milyar 632 milyon dolarla (%37,3 artış) "Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 25 milyar 403 milyon dolarla (%5,6 artış) "Hammadde (Ara malları)" grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 4 milyar 773 milyon dolarla (%50,8 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları" ve 4 milyar 112 milyon dolarla (%75,1 artış) "Tüketim Malları” grupları takip etti.

Mayıs ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %95,1 (20 milyar 591 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %2,8 (602 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,6 (351 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %82,3 (28 milyar 236 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %9,6 (3 milyar 298 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %5,3 (1 milyar 813 milyon dolar) oldu.


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