ABD'li bankalara sermaye şartı geliyor | Ekonomi Haberleri

Regülatörler bu ayın ilk haftasında açıklamalar yapacakken yüzde 20 oranında sermayelerin artırılması hedefleniyor.

ABD'de banka iflasları sonrasında bankacılık sistemi yeniden inşa edilmeye karar verildi. İflasların önüne geçmek ve sistemin dayanıklılığının artması için büyük bankaların sermaye zorunlulukları yükseltilmeye hazırlanılıyor.

ABD'de ortaya çıkan bankacılık krizinin önünün alınması için büyük bankaların sermaye artırımı yapmasına yönelik çalışmalar gündeme geldi.

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