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İhracatın şampiyon illeri

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#İhracat#İhracat Çorum#Çetin Başaranhıncal
İhracatın şampiyon illeri
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 04:00

262 milyar dolarla rekor kıran 2024 ihracatının yıldız illeri belli oldu. Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 31 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken ilk sırayı 56.8 milyar dolarla İstanbul aldı. 2024 yılında ihracatını en çok artıran illere bakıldığında ise Kocaeli 2 milyar 188 milyon dolarla birinci olurken, onu 2 milyar 104 milyon dolarla Çorum ve 591 milyon dolarla Eskişehir takip etti.

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KÜRESEL piyasalarda daralma, 2024 ticaretine damga vurdu. Bu ortamda yeni pazarlardaki potansiyeli fırsata dönüştürmek için çalışan Türk şirketleri, 2024 gibi zor bir yılda yıllık yüzde 2.5’lik artışla 262 milyar dolarlık ihracata imza attı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı kayıtlara geçerken Ticaret Bakanlığı’nın iller bazındaki verilerine göre geçen yıl 54 kent ihracatını artırmayı başardı. Bakanlık verileri 31 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracata imza atıldığını ortaya koydu. 

İSTANBUL AÇIK ARA

Bakanlığın illerdeki ihracat detaylarını ortaya koyan istatistiklere göre İstanbul, 56.8 milyar dolarla geçen yılın en çok ihracata katkı yapan kenti oldu. Onu 32 milyar dolarla Kocaeli, 23.817 milyar dolarla İzmir takip etti.

Faaliyet illeri bazında geçen yıl bir önceki yıla göre en fazla artış 2 milyar 188 milyon dolarla
Kocaeli’de gerçekleşti. Kocaeli’yi 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla Çorum, 591 milyon dolarlık artışla da Eskişehir izledi.

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Aylık bazda bakıldığında ise ihracatını Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre en çok artıran il sıralamasında Çorum birinciliğe oturdu. Aralık 2024’te Çorum, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını 203 milyon dolar artırdı. Kocaeli 181 milyon dolarlık artışla ikinci, Tekirdağ 115 milyon
dolarlık artışla üçüncü oldu. Ankara 105 milyon dolarlık artışla dördüncü, Eskişehir ise 93 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.

ÇORUM’DA ‘ALTIN’ ETKİSİ

Çorum’un son dönemde Türkiye ihracatından aldığı pay dikkat çekiyor. ‘Yükselişin ardındaki nedenleri’ Hürriyet’e anlatan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Artık ihracatta Türkiye’nin ilk beşinde kalmaya odaklandık” dedi.

İhracatın şampiyon illeri

Başaranhıncal’ın verdiği bilgiye göre yükselişin arkasındaki en önemli neden, ülke genelinde üçüncü lisanslı altın rafinerisinin Çorum’da yer alması. “Ahlatcı Holding’in buradaki yatırımı Çorum’un ihracatına ivme kazandırdı. Bu dönemde altına rağbet oldu. Rafinerinin işleri çok iyi gitti” diyen Başaranhıncal, kentteki makine üretiminin de gittikçe yükselen katkı sağladığını vurguladı. Başaranhıncal, “Çorum’da çok iyi bir makine sanayi var. Ayrıca un ve yem şirketlerimiz var. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde dört kez genişledik. Şimdi ikinci OSB için yer aldık. Burada ihtisaslaşma olabilir. Bunun dışında Sungurlu’daki organize sanayi bölgesinde savunma sanayi yatırımları büyüyor. Gelecek yıllarda savunma sanayi ihracatı buradan dikkat çekici seviyelere gelecek. Ayrıca Osmancık’ta da OSB’miz var. 2025’te Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında Çorum önemli bir yer alacaktır. İhracat sıralamasında ilk 5’in değişmez kenti olacağız. Personel ihtiyacımız yok. Ara elemanı kendimiz yetiştiriyoruz” diye konuştu.

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#İhracat#İhracat Çorum#Çetin Başaranhıncal

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