İhracatın şampiyon illeri

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KÜRESEL piyasalarda daralma, 2024 ticaretine damga vurdu. Bu ortamda yeni pazarlardaki potansiyeli fırsata dönüştürmek için çalışan Türk şirketleri, 2024 gibi zor bir yılda yıllık yüzde 2.5’lik artışla 262 milyar dolarlık ihracata imza attı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı kayıtlara geçerken Ticaret Bakanlığı’nın iller bazındaki verilerine göre geçen yıl 54 kent ihracatını artırmayı başardı. Bakanlık verileri 31 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracata imza atıldığını ortaya koydu.

İSTANBUL AÇIK ARA

Bakanlığın illerdeki ihracat detaylarını ortaya koyan istatistiklere göre İstanbul, 56.8 milyar dolarla geçen yılın en çok ihracata katkı yapan kenti oldu. Onu 32 milyar dolarla Kocaeli, 23.817 milyar dolarla İzmir takip etti.

Faaliyet illeri bazında geçen yıl bir önceki yıla göre en fazla artış 2 milyar 188 milyon dolarla

Kocaeli’de gerçekleşti. Kocaeli’yi 2 milyar 104 milyon dolarlık artışla Çorum, 591 milyon dolarlık artışla da Eskişehir izledi.

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Aylık bazda bakıldığında ise ihracatını Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı ayına göre en çok artıran il sıralamasında Çorum birinciliğe oturdu. Aralık 2024’te Çorum, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracatını 203 milyon dolar artırdı. Kocaeli 181 milyon dolarlık artışla ikinci, Tekirdağ 115 milyon

dolarlık artışla üçüncü oldu. Ankara 105 milyon dolarlık artışla dördüncü, Eskişehir ise 93 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.

ÇORUM’DA ‘ALTIN’ ETKİSİ

Çorum’un son dönemde Türkiye ihracatından aldığı pay dikkat çekiyor. ‘Yükselişin ardındaki nedenleri’ Hürriyet’e anlatan Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, “Artık ihracatta Türkiye’nin ilk beşinde kalmaya odaklandık” dedi.

Başaranhıncal’ın verdiği bilgiye göre yükselişin arkasındaki en önemli neden, ülke genelinde üçüncü lisanslı altın rafinerisinin Çorum’da yer alması. “Ahlatcı Holding’in buradaki yatırımı Çorum’un ihracatına ivme kazandırdı. Bu dönemde altına rağbet oldu. Rafinerinin işleri çok iyi gitti” diyen Başaranhıncal, kentteki makine üretiminin de gittikçe yükselen katkı sağladığını vurguladı. Başaranhıncal, “Çorum’da çok iyi bir makine sanayi var. Ayrıca un ve yem şirketlerimiz var. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde dört kez genişledik. Şimdi ikinci OSB için yer aldık. Burada ihtisaslaşma olabilir. Bunun dışında Sungurlu’daki organize sanayi bölgesinde savunma sanayi yatırımları büyüyor. Gelecek yıllarda savunma sanayi ihracatı buradan dikkat çekici seviyelere gelecek. Ayrıca Osmancık’ta da OSB’miz var. 2025’te Türkiye’nin savunma sanayi ihracatında Çorum önemli bir yer alacaktır. İhracat sıralamasında ilk 5’in değişmez kenti olacağız. Personel ihtiyacımız yok. Ara elemanı kendimiz yetiştiriyoruz” diye konuştu.