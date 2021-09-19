İhracatçılara finansman müjdesi | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, artan ihracat hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurduklarını ve teminat sorununun ortadan kalkacağını açıkladı. Erdoğan, “Amacımız uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatlarında ülkemizin payını 4 kat artırmaktır” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, “Yakın coğrafyalarda yoğunlaşan ihracat ağımızı, çok daha uzak coğrafyalara doğru genişletiyoruz. Bugüne dek ihracatımızın üçte ikisini, menzili 2 bin kilometreye kadar olan ülkeler oluşturuyordu. Artık 8 bin kilometre menzili hedef alan ‘Uzak Ülkeler Stratejisini’ hayata geçiriyoruz. Amacımız, uzak coğrafyalardaki ülkelerin ithalatında ülkemizin payını 4 kat artırmaktır. Bu doğrultuda 84,5 trilyon dolar büyüklüğüyle, dünya ekonomisinin yüzde 67’sini oluşturan 17 ülkeye olan ihracatımızı 81.5 milyar dolara çıkarmak için hazırladığımız eylem planını önümüzdeki günlerde açıklıyoruz. İhracatçılarımızla birlikte yeni kıtalara, yeni fırsatlara ilerleyeceğimiz bir döneme giriyoruz” diye konuştu.

İHRACATÇILARA MÜJDE

Artan ihracatın hızına uygun finansmanı sağlayacak yeni bir mekanizma kurduklarını ifade eden Erdoğan, “Kuracağımız İhracatı Geliştirme Fonu’yla ihracatçılarımıza sağladığımız diğer desteklere ilave olarak sadece sizlerin erişimine açık bir finansman kaynağı oluşturuyoruz. TİM ve ihracatçı birliklerinin katkılarıyla oluşacak bu fon sayesinde, ihracatçılarımızın finansmana erişiminde teminat sorunu ortadan kalkacaktır. İhracatı geliştirme fonunun hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Eximbank’ın sermayesini de artırarak, daha işlevsel, daha güçlü hale getiriyoruz. Böylece nitelikli insan kaynağını artırmak, rekabetçi ve verimli teknolojik altyapı oluşturmak suretiyle, ihracatçılarımızın teknik bilgi birikiminin güçlenmesini sağlayacağız. Bu şekilde başlayacak dönüşüm, ihracatçılarımızın hizmet standartlarını ve iş yapma deneyimlerini olumlu yönde geliştirirken, bürokrasiyi azaltacak ve kaynakların

verimli kullanımını temin edecektir” dedi.

KRİTİK EŞİĞİ YAKALADIK

Türkiye’nin dünya ihracatında yüzde 1 paya ulaşarak kritik eşiği yakaladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel İnovasyon Endeksi’nde sürekli yukarı çıkması, bu başarının tesadüf değil samimi ve yoğun bir gayretin eseri olduğunu gösteriyor. Gençlerimizin girişimciliğe yönelmelerinde, dünyaya bu gözle bakarak vizyonlarını genişletmelerinde, donanımlarını güçlendirmelerinde, cesaretlerini artırmalarında ihracatçılarımızın çok büyük katkıları var. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve üretimi artırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek yoluna devam eden Türkiye’nin en önemli kozu ihracat gücüdür. İşte bunun için ihracatçı sayımızı önce 150 bine, ardından 300 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Ancak bu şekilde son 20 yılda aylık ortalama yaklaşık 3 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardığımız ihracatımızı ve ihracatçı sayımızı yeniden aynı oranlarda artırabiliriz. İhracatımız içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payının, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısının firma başına düşen istihdam rakamının her geçen yıl artması doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

İHRACATÇI SIFATI TAŞIYAN ELÇİLERSİNİZ

KENDİSİ de ticaretten gelen birisi olarak bu işlerin oturduğu yerden ahkam kesmekle gerçekleşmeyeceğini, azim, gayret, kabiliyet, özveri kararlılık gerektirdiğini çok iyi biliyorum...” diyen Cumhurbaşakanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için yaptığınız işi sadece para kazanmak olarak görmüyorum. Günümüzde artık ticaret sadece mal alıp satmaktan ibaret bir hadise olmanın ötesinde misyonlara sahiptir.İhracatçılarımız gittikleri ülkelerde ticaretle birlikte kültürel ve sosyal ilişkilerimizin de en önemi temsilcileridir. Sizler bu ülkenin ihracatçı sıfatı taşıyan uçbeylerisiniz, elçilerisiniz, yeri geldiğinde serdengeçtilerisiniz.”

ÜZERİMİZE NE DÜŞÜYORSA YAPACAĞIZ

TÜRKİYE’nin 2 asrı bulan demokrasi ve kalkınma hamlesi arayışlarında tarihinin en zirve noktasında bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sanayi devrimini kaçıran, bilgi ve teknoloji devriminde yeteri kadar hızlı davranamayan bir ülke olarak, küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sancılarını yaşadığı şu dönemi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı sayesinde, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla ilerleyebiliyoruz. İstikrar ve güven iklimini, siyasetin oyunlarına, terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerine, nice iç ve dış tuzağa rağmen koruyarak bugünlere geldik. Salı günü Amerika’da BM Genel Kurulu’nda ifade edeceğim gibi yeni küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız. Türkiye’yi 2023 hedeflerine beraberce ulaştıracaksak, 2053 ve 2071 vizyonlarının da ana taşıyıcılarından birinin sizler olacağından hiç şüphem yok” diye konuştu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK RAKAMLARI

AYLIK, 6 aylık ve 12 aylık bazda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına bu yıl ulaşıldığını vurgulayan Tayyip Erdoğan, “12 aylık ihracatımız ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aşarak 17 Eylül itibarıyla 211 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos ayından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52’lik artışla 19 milyar dolarla bu ayın tüm zamanlardaki rekorunu elde ettik. Eylül ayında da 20 milyar doları bulacağımızı ümit ediyoruz.

Daha önemlisi ihracatın ithalatı karşılama yüzde 85 seviyesine çıkmış olmasıdır. Geçmişte yüzde 55’ler seviyesine kadar inen bu oranın geldiği seviye, Türk ekonomisinin ve ihracatın ne kadar sağlıklı yol aldığının işaretidir. İkinci çeyrekte yüzde 21,7 gibi rekor bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin bu başarısına mal ve hizmet ihracatının katkısı 10,8 puandır. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.9 puan olarak gerçekleşti. Bu oran son 23 yıldır açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olarak kayıtlara geçmiştir” dedi.

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