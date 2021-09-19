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Kahve fiyatları ikiye katlandı

19.09.2021 - 09:27
Kahve fiyatları ikiye katlandı | Ekonomi Haberleri

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Bu durum aynı zamanda kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; kahve fiyatlarındaki artış hem kahve satıcılarına hem de vatandaşların cebine yansıdı. Öyle ki 2021 yılı Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı. Eminönü kahve satışı yapan esnaf, kahve fiyatlarındaki artışın gün geçtikçe artacağını hatta kahvenin karaborsaya düşeceğini söyledi. Eminönü’nde kahve dükkanı olan işletmeci Kadir Akgün, “Kahve fiyatları çok arttı. Mesela buraya gelip kahve içmek isteyenlere ikram ettiğimiz kahve fiyatları bile yükseldi. Bundan 1 ay önce 50 lira olan bir kahve şu an neredeyse 100 lira oldu. Bu zam daha çok espresso çekirdeğinde hissedildi.

Müşterilerimiz bu zammı şikâyet etmeye başladı. Geçen ay espresso 100 liraydı şu anda 300 liraya kadar yükseldi. Brezilya’da olan iklim değişikliği nedeniyle maalesef kahve fiyatları yükseldi” dedi. Kahve fiyatlarındaki artışın devam edeceğini söyleyen Eminönü’nde kahve dükkanı olan işletmeci Selçuk Ünal ise, “Kahve fiyatlarında bir artış var, ve bu artış daha da devam edecek” ifadelerini kullandı.


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