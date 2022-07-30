İhracata katkıda seramik lider | Ekonomi Haberleri

Türkiye İhracata Katkı Endeksi’nin 2022 yılı ilk yarı sonuçlarına göre, inşaat seramikleri 22.89 ihracat katkı oranıyla yılın ilk yarısını zirvede tamamladı. Sektörün ikinci çeyrekte ihracata net katkısı 416 milyon dolara yükselirken, mutlak katkısı 732 milyon doları buldu. Seramik sektörünü, 10.2 ile giyim eşyaları ve 7.72 ile mobilya sektörü takip etti.

Türkiye Seramik Federasyonu desteği ve ekonomistler tarafından hazırlanan ‘Türkiye İhracat Katkı Endeksi’nin 2022 yılı ilk yarı sonuçları açıklandı. Endekse göre inşaat seramikleri 22.89 ihracat katkı oranıyla yılın yarısını zirvede tamamladı. İnşaat seramiklerini takip eden en yüksek katkı oranına sahip diğer sektörler ise 10.2 ile giyim eşyaları ve 7.72 ile mobilya sektörü oldu. Bu dönemde, inşaat seramiklerinin ihracatı 2022 yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.7 arttı. Böylelikle sektörün mutlak ihracatı ve net ihracat katkısı en yüksek seviyeye çıktı. İnşaat seramiklerinin ihracata net katkısı 2022 ikinci çeyrekte 416 milyon dolara yükseldi. İnşaat seramiklerinin ihracata mutlak katkısı ise 732 milyon dolar oldu.

1.47 MİLYON TONA ÇIKTI

Endekste yer alan bilgilere göre, seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak yüzde 28.5 artarak 581 milyon dolara yükseldi. Seramik sağlık gereçleri ihracatı ise yüzde 6.6 artarak 175.1 milyon dolara ulaştı. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı miktar olarak 5.5 artarak 1.47 milyon tona çıkarken, seramik sağlık gereçleri ihracatı ise miktar olarak yüzde 0.3 artarak 98.441 ton oldu. Seramik sağlık gereçleri ihracat birim fiyatı 2022 ilk yarısında 1.78 dolar/kg’ye yükselirken, seramik kaplama malzemeleri ihracat birim fiyatı 39.62 cent/kg’ye çıktı.

12 SEKTÖRDEN POZİTİF KATKI

2022 ilk yarısında 20 sanayi kolu içinde ihracat katkı oranı pozitif olan sektör sayısı 12 oldu. İnşaat seramiklerini ise 10.2 ile giyim eşyaları ve 7.72 ile mobilya sektörü takip etti. 2022 yılı ilk yarısında en yüksek ihracat gerçekleştiren ana metal sanayisinin katkı oranı 0.63’e gerilerken, motorlu kara taşıtları sanayisinin katkı oranı 1.41 ve gıda ürünleri katkı oranı 1.81 oldu. 8 sanayi kolunun ihracat katkı oranları ikinci çeyrekte negatife döndü. Listede en yüksek negatif orana sahip sektör olarak 0.18 ile elektronik ve bilgisayar sanayi yer aldı.

‘MODERN FABRİKALAR İHRACATTA ETKİLİ OLDU’

Türk seramik sektörünün dünyada önemli bir oyuncu, ihracatın lokomotif sektörlerinden biri olduğunun altını çizen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, “Yerli kaynaklarla üretim yapılarak ihracatta öne çıkan seramik sektörü ülke ekonomimize büyük destek sağlıyor. Hedefimiz, yeniden şekillenen dünya pazarında ve tedarik zincirinde Türk seramiklerinin kalıcı olarak yer almasıdır. Bugün bu kadar iyi ihracat yapabiliyor olmasının altında son derece modern fabrikaların kurulmuş olması yatıyor. Son iki yılda pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen büyümeye, hedeflerimizi yakalamaya devam ettik. Başta Amerika pazarı olmak üzere ihracat yaptığımız ülkelerde daha da güçlenmeye ve yüksek yerli katma değer oranımızla net döviz girişini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İMALAT SANAYİSİ POZİTİF KAPATTI

2022 yılının ilk yarısında dünya ticaretini ve ihracat pazarlarımızı olumsuz etkileyen birçok gelişme yaşandı. Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel yüksek enflasyon ile para politikalarında sıkılaşma küresel ekonomide ve ticarette yavaşlamaya yol açtı. Türkiye, buna rağmen yılın ilk yarısında yüksek bir ihracat performansıyla birlikte ithalatta da yüksek artışların yaşandığı bir performans gösterdi. 2022 yılının ilk yarısında Türkiye’nin ihracatında yüzde 20 artış gerçekleşti. Enerji ve emtia fiyat artışları bu durumda etkili ve belirleyici oldu. Türkiye imalat sanayisinin ihracat genel katkı oranı 2021 yılını 1.09 puan ile pozitif kapatırken, katkı endeksi 2022 yılı ilk yarısında ise 0.97 puana indi. İthalat ise daha hızlı artış gösterdi.

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