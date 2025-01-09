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İhracat ikliminde ılımlı iyileşme

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#İhracat#İSO#İmalat
İhracat ikliminde ılımlı iyileşme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 04:00

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Aralık 2024 dönemi sonuçları açıklandı.

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Kasımda 50.6 olan endeks, Aralıkta 50.9’a yükseldi. Geçen yılın son ayındaki pozitif rakamla birlikte ihracat pazarlarındaki talep koşulları yılın tamamında iyileşme sergilemiş oldu. Aralıktaki iyileşme ılımlı olmakla birlikte kasım ayına göre daha belirgin düzeyde gerçekleşti. Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Aralık ayında PMI anketi kapsamında takip edilen tüm ülkeler içerisinde en hızlı ekonomik büyüme oranları Ortadoğu’da gözlemlendi. En güçlü üretim artışının yaşandığı Suudi Arabistan’ın hemen ardından, genişleme hızının sekiz aylık zirveye ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ikinci sırada yer aldı.ABD’de ise büyüme üst üste üçüncü ay ivme kazanarak Nisan 2022’den bu yana en yüksek hıza ulaştı. Avrupa ekonomilerinde ise daha karmaşık bir performans dikkat çekti.

 

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#İhracat#İSO#İmalat

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