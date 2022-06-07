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‘İhracat ihtiyacını gelecek tahıldan karşılayabiliriz’

07.06.2022 - 08:24
‘İhracat ihtiyacını gelecek tahıldan karşılayabiliriz’ | Ekonomi Haberleri

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 8-9 haziran tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin ana teması Ukrayna limanlarında bekleyen tahılların dünya ticaretine dahil edilmesi olacak. Öyle ki, limanlarda bekleyen 23 milyon ton hububatın çıkarılması dünyada durma noktasına gelen buğday ihracatı açısından önem taşıyor.

Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre; Türkiye’nin de söz konusu hububat transferinden 7-8 milyon ton kadar buğdayı, ihraç ürünlerini üretebilmek için kendisine alması bekleniyor. “Söz konusu hububatın çıkarılması sadece Türkiye’deki beklentilere pozitife çevirmez, dünyaya da olumlu yansır” diyen Orta Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı, “23 milyon ton hububattan bahsediliyor. Bunun içerisinde ağırlıklı buğday, arpa, mısır ve bir miktar Ayçiçek yağı var. Bu hemen olacak bir süreç değil. Anlaşma sağlanır ve tüm onaylar tamamlanırsa 6 aylık bir süreyi bulabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her sene ithal ettiği 7-8 milyon ton buğdayın yüzde 90’ınını Rusya ve Ukrayna’dan gerçekleştirdiğini belirten Uysallı, “Transfer kapsamında 7-8 milyon tonluk buğdayı miktarı Dahili İşleme Rejimi (DIR) için Türkiye alabilir. Yani ihracatını gerçekleştirdiğimiz ürünler için ihtiyacı buradan karşılayabiliriz. İçerde ihtiyaç bakımından bir sıkıntımız yok. Türkiye’nin bu sene hasatta ulaşacağı rakamlar zaten içerdeki ihtiyacı rahat bir şekilde karşılayacaktır. Rekoltemiz bize yeterli. Ancak, ithal etmemiz gereken buğdayla küresel rekabette sıkıntıya girdiğimiz alanları destekleyebiliriz” şeklinde devam etti. Uysallı ayrıca, Türkiye’de bu sene 36 milyon tona yakın hasat beklendiğini, söz konusu rakamın 19 milyon tonunun buğday hasadı olacağını da sözlerine ekledi.

 


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