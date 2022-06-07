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‘Ortalamanın üç katı konut aldılar’

07.06.2022 - 08:41
‘Ortalamanın üç katı konut aldılar’ | Ekonomi Haberleri

Rus ve Ukraynalıların Türkiye’deki konut yatırımları, nisan ayında yabancılara yapılan konut satışlarındaki yüzde 58.1 oranındaki ortalamanın 3 katını aştı.

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'ın haberine göre; CHP’nin hazırladığı rapor göre, “Savaş uzadıkça Rusların ve Ukraynalıların ‘barış içinde birlikte yaşayabilecekleri ülke’ olarak Türkiye tercihlerinin daha da hızlanması, birikimlerini kendilerine ülkemizde bir gelecek inşa etmek üzere ilk etapta konut alımına yönlendirmeleri beklenebilir” denildi.

RUSLAR İLK SIRADA

Raporda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"TÜİK’in nisan ayı rakamlarına göre, yılın 4 aylık döneminde yabancıların aldığı konut sayısı 20 bin 791 adet olurken, yabancıların aldığı konut sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48.9 arttı. Yabancılara satışta ilginç olan gelişme zaman zaman yerleri değişse de uzun süredir konut alımında ilk sırayı alan İran, Irak, Afganistan vatandaşlarının yerini ilk kez Rusların alması. Savaşan iki ülke vatandaşlarının Türkiye’ye gelmesi, özellikle Antalya başta olmak üzere kıyı kentlerine yerleşmeleri gerek konut fiyatlarını gerekse kiraları çok yukarılara çekti. Türk vatandaşları için oluşan konut fiyatlarına ulaşmak ya da kiralık ev bulmak zorlaştı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU

Rakamlara bakıldığında yüzde 48.9 artan ilk 4 aylık satış sayısı bugüne kadar konut piyasasında tüm zamanların en yüksek ocak-nisan rakamı. İlk 4 ayda toplam satıştaki rekor artış oranına karşılık sadece nisan ayında yabancılara konut satışı yine tüm zamanların en yüksek nisan ayı artış oranıyla yüzde 58.1 arttı. Geçen ay yabancılara satılan konut sayısı da 6 bin 447’ye ulaştı ve bugüne kadarki en yüksek nisan ayı rakamı oldu. Ukrayna-Rusya savaşı sonrası Türkiye’deki konut yatırımını artıran Ruslar, nisanda 1152 adetle ilk sırayı alırken, bugüne kadar Rus vatandaşlarının Türkiye’de bir ayda aldığı konut sayısında da yüzde 186.6 artışla bir başka rekor kırıldı. Nisan ayında Rusya’yı ilk sıraların değişmeyenlerinden İran vatandaşları 905 adetle, Iraklılar 714 adetle ve Kazakistan vatandaşları 311 adetle izledi. Almanya, Afganistan, Ukrayna ve Yemen vatandaşları da en çok konut satın alanlar arasında ilk 10 içinde yer aldı. Nisanda Ukraynalılara yapılan konut satışı da sayısal olmasa da oransal olarak bir ayda yüzde 185.9 artışla bir önceki aya göre 92 adetten 263 adede çıktı."


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