İhracat birim değer endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endekslerini açıkladı. Buna göre, İhracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20,1, yakıtlarda yüzde 83,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 21,8 ARTTI

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,0, yakıtlarda yüzde 34,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,3 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 29,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 46,9, yakıtlarda yüzde 137,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,6 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,5 AZALDI

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 14,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9, yakıtlarda yüzde 9,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ekim ayında 150,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,5 artarak, 2021 Kasım ayında 150,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Kasım ayında 135,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 17,0 artarak, 2021 Kasım ayında 157,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Ekim ayında 101,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 11,0 artarak, 2021 Kasım ayında 112,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Kasım ayında 120,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,7 azalarak, 2021 Kasım ayında 114,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI KASIM AYINDA 81,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Kasım ayında 96,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,6 puan azalarak, 2021 yılı Kasım ayında 81,6 oldu.

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