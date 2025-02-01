‘IHA pazarının lideri Türkiye’... Türkiye savunma ihracatında dünyada 11. sırada

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Bin 600 ihracatçının yer aldığı sektörde en çok satış ABD’ye yapılırken, listenin ilk 10’unda Avrupa ülkeleri yer aldı. Savunma Sanayii Başkanı(SSB) Haluk Görgün, en çok ihraç edilen ürünleri şöyle sıraladı: “Akıllı Füzeler, Mühimmatlar, İnsansız Hava Araçları, Kara Araçları, Silah Kuleleri, Askeri Gemiler, Uçak ve Helikopter Yapısalları, Sportif Silahlar, Radar ve Simülatörler.”

Antalya’da düzenlenen ‘Savunma ve Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda konuşan Haluk Görgün, sektörün 2024 karnesi hakkında bu bilgileri verdi:

HEDEF İKİ YILDA ÇİFT HANELİ İHRACAT

“Türk savunma sanayii bugün dünyanın en büyük 11’inci ihracatçısı. Sektörümüz bugün, 3 bin 500’ü aşkın firmasıyla ekonomiye en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri.

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Bu kapsamda başkanlığımızda halen bin 100’ü aşkın proje, yüzde 80 yerlilik oranı ve 100 milyar doları aşan hacim ile yürütülmekte. 2024’te toplam 90 projeyi karara bağladık.

Türk savunma sanayiinin geliştirilmesi, ordumuzun modern sistemlerle donatılması ve modernize edilmesi amaçlarıyla Savunma Sanayii Başkanlığı olarak geçtiğimiz yıl bütçesi 7 milyar doları aşan, 170 yeni proje imzaladık.

2025’te 1 trilyon 600 milyar Türk Lirası’nın üzerinde savunma sanayii yatırımı ve harcaması yapmayı planlıyoruz. Böylelikle NATO’nun öngördüğü GSYİH’nin yüzde 2’lik kısmına denk gelecek harcamanın çok daha üzerinde bir kaynağı projelerimize ayıracağız. Bu başarı trendi, artan ihracat hacmi ve sahada kendini ispat eden sistemlerimizle iki yıl içerisinde iki haneli ihracat yapan ülkeler arasında yer alacağımızı değerlendiriyoruz.

İnsansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız son iki yılda toplam değeri 20 milyar doları aşan sözleşmeye imza attı.

2025 ocak ayı içerisinde firmalarımız toplam 1 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı.

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Sadece İHA pazarında, dünya piyasasının yüzde 65’i ülkemize ait.”