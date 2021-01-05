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İçkiden alınan vergi arttırıldı

05.01.2021 - 09:02 | Son Güncelleme :
İçkiden alınan vergi arttırıldı | Ekonomi Haberleri

İçki üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yaklaşık yüzde 17 arttırıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine; yüzde 45 derece alkol oranına sahip 70’lik rakı üzerinden alınan ÖTV böylece 87.97 liradan 103 liraya yükseldi. 70’lik rakı üzerinden alınan ÖTV böylece 15 lira artmış oldu.

1 litrelik rakıda ise ÖTV 125.68 liradan 147.14 liraya yükseldi. Rakının ÖTV cetvelindeki maktu vergisi 279.29 liradan 326.99 liraya çıkarıldı. Ancak vergi hesaplaması alkol oranına göre yapılıyor. Biradan alınan vergi 2.04 liradan 2.39 liraya, köpüklü şarabın vergisi 67.90 liradan 79.50 liraya çıkarıldı.


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