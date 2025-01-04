İçki ve sigaraya enflasyon zammı

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OTOMATİK ZAM GELDİ

İçki ve sigaradan alınan ÖTV’ye enflasyon oranında yüzde 7.5’luk zam geldi. Rakıdan alınan ÖTV bin 269 liradan, bin 365 liraya çıkarıldı.

Rakıdan alınan vergi alkol oranına göre hesaplanıyor. Buna göre bir litre rakıdan alınan vergi 571 liradan 614 liraya yükseldi. Yani sadece ÖTV artışından dolayı 43.5 liralık artış söz konusu olacak. Aralık ayının son haftasında yüksek alkollü viski, votka, cin gibi alkollü içkilerin vergisi artırılarak rakı ile aynı vergi düzeyine çıkarılmıştı. Bu içkilerde de enflasyon oranında artış yapıldı. Viski, votka ve cin vergisi bin 428 liradan bin 536 liraya çıkarıldı. Bu yüksek alkollü içeceklerin de litresinden alınan ÖTV tutarı rakı gibi 571 liradan 614.5 liraya yükseldi.

SİGARADA DA VERGİ ARTIŞI

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Sigaradan alınan asgari maktu ve maktu vergi de enflasyona göre artırıldı. Bir paketten alınan asgari maktu 34.05 liradan, 36.62 liraya, maktu vergi de 7.8 liradan 8.39 liraya yükseldi. Fiyat artışı olup olmayacağına firmalar karar verecek.