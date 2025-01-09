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Hyundai'den Güney Kore'ye 16.6 milyar dolarlık yatırım

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#Hyundai#Yatırım#Güney Kore
Hyundaiden Güney Koreye 16.6 milyar dolarlık yatırım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 15:19

Hyundai, elektrikli otomobil ve yapay zeka çalışmalarında kullanılmak üzere Güney Kore'ye 16.6 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

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Güney Koreli Hyundai Motor Group, jeopolitik zorluklar ve belirsizliklerle mücadele ederken, elektrikli araç ve yapay zeka gelişimini artırmak için ülkeye rekor düzeyde 16,6 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

AFP'nin haberine göre şirketten yapılan açıklamada, "Bu yıl Güney Kore'de 24,3 trilyon won'luk en büyük yatırımı yapma kararı, giderek belirsizleşen bir ortamda krizleri aşmak ve gelecekteki büyüme itici güçlerini güvence altına almak için sürekli ve istikrarlı yatırımın şart olduğuna olan inançtan kaynaklanmaktadır" denildi.

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#Hyundai#Yatırım#Güney Kore

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