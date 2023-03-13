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HSBC, Silicon Valley Bank UK'u aldı

13.03.2023 - 10:06 | Son Güncelleme :
HSBC, Silicon Valley Bank UK'u aldı | Ekonomi Haberleri

ABD'de iflas eden Silicon Valley Bank'ın bağlı ortaklığı Silicon Valley Bank UK'u HSBC Holdings satın aldı.

HSBC Holdings, Silicon Valley Bank UK'nin iflastan kaçınabilmesini sağlayacak bir anlaşmaya vardı. SKY News'in haberine göre SVB'nin Birleşik Krallık'taki bağlı ortaklığı Silicon Valley Bank UK HSBC'ye satıldı.

İNGİLTERE HAZİNESİ'NDEN KOLAYLAŞTIRMA

İngiltere Hazinesi, SVB UK'un HSBC'ye satılması işlemi BoE tarafından kolaylaştırıldığını duyurdu. Hazine'den yapılan açıklamaya göre vergi mükelleflerinden bir para çıkmadı ve müşteri mevduatları korundu. SVB UK müşterileri mevduatlarına ve bankacılık hizmetlerine bugünden itibaren normal şekilde ulaşabilecekler.


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