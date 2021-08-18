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Howden, Matrix Türkiye'yi satın aldı

18.08.2021 - 14:45
Howden, Matrix Türkiye'yi satın aldı | Ekonomi Haberleri

Sigorta sektöründe faaliyet gösteren ve Türkiye'nin önde gelen broker şirketleri arasında yer alan Howden Türkiye, Matrix Türkiye Sigorta'yı satın aldı.

Howden Türkiye, reasürans ile ihtisas brokerliği alanında faaliyet gösteren Matrix Türkiye Sigorta ve Reasürans Brokerliği'ni satın aldı. Howden Türkiye'den yapılan açıklamada satın alma bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı.

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Söz konusu satın almayla beraber Howden Türkiye'nin satış yelpazesinin genişleyeceğini belirten Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, "Stratejik büyüme hedeflerimize ve girişimci kurum kültürümüze uyan, müşteri öncelikli ve önce insan felsefesini benimsemiş dinamik firmaları bünyemize katarak, organik ve inorganik bir şekilde büyümeye devam edeceğiz" dedi.


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