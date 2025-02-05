Honda ve Nissan'ın birleşmesi iptal mi oluyor?

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Japon Asahi Shimbun gazetesinin Çarşamba günü çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Honda ve Nissan birleşme görüşmelerini sonlandırmayı düşünüyor. Kaynaklar, her iki şirketin yönetim kurullarının birleşmenin sonlandırılması konusunu masaya yatırmak üzere yakında toplanacağını bildirdi.

Honda ve Nissan hisseleri, yerel bir gazetenin Japon otomobil üreticilerinin birleşme görüşmelerini iptal etmeyi düşündüklerini bildirmesinin ardından Çarşamba günü yükseldi.

Asahi Shimbun'un kaynaklara dayandırdığı haberine göre, her iki şirketin yönetim kurulları birleşmenin sonlandırılması konusunu masaya yatırmak üzere yakında toplanacak.

HİSSELERİ YÜKSELDİ

Nissan hisseleri yüzde 7,4'e kadar yükselirken, Honda yüzde 4,2'ye kadar tırmandı.

Haberde, görüşmelerin Nissan'ı bir yan kuruluş haline getirmeyi öneren Honda'nın beklediği gibi gitmediği ve Honda'nın bu fikre karşı çıktığı belirtildi.

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Otomotiv arama motoru ve araştırma şirketi iSeeCars'ın yönetici analisti Karl Brauer, yüksek hisse senedi fiyatlarının yatırımcılar için kısa vadeli belirsizliğin azaldığını yansıttığını söyledi.

CNBC'ye konuşan Brauer "Ancak her iki otomobil üreticisi için de uzun vadeli yol belirsizliğini koruyor ve her şirketin ele alması gereken çok sayıda sorun var" dedi.

Şirketler geçtiğimiz Aralık ayında birleşmek için resmi görüşmeler yaptıklarını duyurmuşlardı ve görüşmelerin bu yılın Haziran ayında sonuçlanması bekleniyordu. Birleşme iki şirketi satışlar bakımından dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi konumuna getirecekti.

Nissan'ın stratejik ortağı Mitsubishi'nin de planlanan birleşmeye katılmaya davet edildiği ve Mitsubishi'nin kararını Şubat ortası ya da sonrasında vereceği bildirildi.

Analistler daha önce birleşmenin Nissan'ın mali zorlukları ve Fransız Renault ile olan köklü ittifakının yeniden yapılandırılmasının bir sonucu olarak önerildiğini söylemişti. Nissan ikinci çeyrek raporunda 9 bin kişiyi işten çıkarma ve küresel üretim kapasitesini yüzde 20 oranında azaltma niyetinde olduğunu açıkladı.

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Elektrikli araçların ortaya çıkmasıyla küresel otomobil endüstrisinde yaşanan dönüşüm, geleneksel otomobil üreticileri için yıkıcı oldu.

Nissan özellikle en büyük pazarı olan ABD'nin yanı sıra Çin ve diğer gelişmekte olan pazarlarda zorlandı. Otomobil üreticisinin işletme kârı 2024 mali yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90, net geliri ise yüzde 94 oranında azaldı.