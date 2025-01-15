Hizmet üretimi yıllık bazda arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, geçen yılın kasım ayında 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, gayrimenkul hizmetleri yüzde 11,6, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 ve idari ve destek hizmetleri yüzde 2,2 artarken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3 azalış gösterdi.

Hizmet üretim endeksi, 2024 yılının kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,2 ve bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,7 artış gösterirken konaklama ve yiyecek hizmetleri oranı aynı kaldı.

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İdari ve destek hizmetleri yüzde 1,1, ulaştırma ve depolama hizmetleri ise yüzde 0,9 azaldı.