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Hizmet ihracatına THY’den destek

13.10.2022 - 09:35
Hizmet ihracatına THY’den destek | Ekonomi Haberleri

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve THY, 130 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak adına eğitim hizmetleri sektörü için güçlerini birleştirdi. Eğitim hizmetleri sektörünün tanıtılması amacıyla Latin Amerika’nın en büyük eğitim fuarı olan Salão do Estudante’ye milli katılım organizasyonu düzenleyen HİB, THY desteğiyle rekabette bir adım öne geçmeyi hedefliyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; verilen bilgilere göre, THY, HİB bünyesinde yer alan okullara kayıt yaptıran öğrencilerin ve 3 yakınının Sao Paulo çıkışlı Türkiye uçuşlarında yüzde 20 indirim uygulanacak. HİB Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları ailesi olarak turizmin geleneksel boyutunun dışında derinleşmesi ve sektörel açıdan çeşitlenmesi açısından da önem taşıyan eğitim, sağlık gibi sektörleri desteklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

‘ÜLKE TANITIMINA OLUMLU KATKI’

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Ülkemizde eğitim gören öğrenciler ülkelerinde bizim gönüllü elçimiz olarak çalışıyor, ülkemizin tanıtımına olumlu katkı sağlıyor. Pazar çeşitliliğimizi artırmak ve Latin Amerika gibi uzak pazarlarda da var olabilmek açısından THY ile yaptığımız bu işbirliğinin önemi çok büyük” ifadelerini kullandı. HİB ve THY arasında, Hizmet İhracatçıları Birliği üyesi sağlık kuruluşlarının yurtdışından tedavi amaçlı getirecekleri hastalara yönelik çalışma yapmak üzere de Ağustos ayında bir işbirliği protokolü imzalanmıştı.


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