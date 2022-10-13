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Dolar fiyatlarında son durum

13.10.2022 - 09:58 | Son Güncelleme :
Euro fiyatları ne kadar? dolar fiyatları ne kadar? 13 Ekim güncel dolar fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 18,58 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 18,04 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,58 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,5030 TL seviyesini, en yüksek ise 18,5880 TL seviyesini görürken; kur saat 09:50 itibarıyla 18,5888 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 18,0810 TL'yi görürken; şu dakikalarda 18,0437 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 20,6027 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 113,35 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 0,9699 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,81 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,77 seviyesinde bulunuyor.

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