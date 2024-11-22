Hizmet ihracatı hedef yükseltti

Haberin Devamı

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Hizmetler ihracatında geçen yıl 56.7 milyar dolar fazla verdik, bu yıl da ilk 9 ayda 47.7 milyar dolar fazla vermiş durumdayız. Bu nedenle şunu açıklıkla söylemek istiyorum, destek bizden başarılar sizden” ifadelerini kullandı. Bakan Bolat, “Amacımız 2028’de hizmetler ihracatımızda, dünya hizmetler toplam ihracatının içindeki payımızı şu andaki yüzde 1.35’ten yüzde 2’ye yükseltmektir” diye konuştu.

2028 HEDEFİ 200 MİLYON DOLAR

2023’ü 106 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattıklarını hatırlatan Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı Şekib Avdagiç ise “Yılın başında hükümetimiz tarafından 110 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı hedefi konmuştu. Biz hizmet ihracatçıları olarak bu hedefi yine yılın ilk aylarında 120 milyar dolara yükselttik. Sayın Bakanım, size buradan bir müjde vermek istiyorum ki; şu ana kadar istatistiklere yansıyan ihracat rakamları 2024 yılı için belirlediğimiz 120 milyar dolarlık hedefimize sizin destekleriniz ve tüm hizmet ihracatçılarımızın gayretiyle ulaşacağımızı gösteriyor” dedi. 18 iş kolundan ihracata en fazla katkı sağlayan 54 firmaya ödül vermek için toplandıklarını belirten Avdagiç, “2018’de 644 üye ile yola çıkmıştık. Bu yılın ilk 10 ayında üye sayımız 5 bin 600’ü aştı” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin hizmet ihracatının 2023’te yüzde 14 artışla 106 milyar dolara çıktığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de “2028’de 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninde 18 dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan firmalara ödülleri takdim edildi. Toplam 54 ödülün verildiği törende, hizmet ihracatçıları ülkeye kazandırdıkları döviz tutarına göre ödüle layık görüldü.