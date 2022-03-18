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Hızlı trenin kredisi İngilizlerden

18.03.2022 - 10:03
Hızlı trenin kredisi İngilizlerden | Ekonomi Haberleri

İzmir ile Ankara’yı birbirine bağlayacak Yüksek Hızlı Tren projesine İngilizlerden sürpriz kredi geldi. İngiltere, projeye 2.1 milyar Euro kredi sağlayacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, kredinin Türkiye’ye güvenin göstergesi olduğunu belirtirken, projenin krediyle hızlanacağını söyledi.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp'in haberine göre; Ankara- İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesine (AİYHT) sürpriz kredi. İngiltere, 503.3 kilometre uzunluğundaki projeye 2.1 milyar Euro kredi sağlayacağını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, söz konusu kredinin Türkiye’ye güvenin göstergesi olduğunu belirterek, kredi sayesinde projenin hızlanacağını belirttiler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nce (AYGM) yürütülen YHT projesi ile Başkent Ankara, nüfus yoğunluğu bakımından Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir’e bağlanacak. Ana hattı 503,3 kilometre uzunluğundaki proje, Ankara’dan başlayıp sırasıyla Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Manisa’yı geçip İzmir’e uzanacak. Proje kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Salihli, Turgutlu, Manisa’da gar ve istasyonlar yer alacak.

HAZİNE KULLANACAK

4 kesimden oluşan ve yatırım tutarı 2.16 milyar Euro olan projenin yüklenicileri ERG Ortak Girişim, AGA Energy, Bayburt Grup-Kolin Ortak Girişim, NAS-Budakyol Ortak Girişim olarak sıralanıyor. Yapım sözleşmesine göre 4 etaplık proje, yüklenicinin uluslararası finans kuruluşları ile olan ilişkileri aracılığıyla sağlanıyor olsa da kredi Hazine ve Maliye Bakanlığı adına alınıyor ve yükleniciler krediye taraf olmuyor. Ankara - İzmir YHT’nin inşası tamamlandıktan sonra, işletilmek üzere AYGM tarafından, TCDD’ye devredilecek.

NE ZAMAN BİTECEK?

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu’nda, Polatlı-Afyon; Afyon-Banaz kesimlerinin 30’ar ayda (900’er günde); Banaz-Salihli kesiminin 42 ayda (bin 260 günde); Salihli-Menemen kesiminin 30 ayda (900 günde) tamamlanacağı bilgisi yer alıyor. Böylece ilk iki kesim ile dördüncü kesim 2023’te, Banaz-Salihli kesimi ise 2024’te tamamlanacak.

YÜZDE 42’Sİ TAMAMLANDI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin Eşme-Salihli kesiminde yer alan ve Türkiye’nin TBM tekniğiyle yapılan en büyük çaplı tünelinin ışık görme töreninde yaptığı konuşmada tünelin 206 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını söylemişti. Karaismailoğlu, “5 istasyona sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Projemizde 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde altyapı işlerinin yüzde 42.4’ünü tamamladık. Tüm kesimler tamamlandığında Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 14 saatten 3.5 saate inecek” demişti.


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