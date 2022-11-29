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Hisarcıklıoğlu, yeniden CACCI başkanı oldu

29.11.2022 - 08:44 | Son Güncelleme :
Hisarcıklıoğlu, yeniden CACCI başkanı oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2014 yılından bu yana sürdürdüğü Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun (CACCI) Başkan Yardımcılığı görevine, 2023-2024 yılları için yeniden seçildi.

Avustralya’nın Melbourne şehrinde yapılan konsey toplantısında, Hisarcıklıoğlu yeniden Başkan Yardımcısı olarak seçilirken, mevcut Başkan Samir Modi de görevini Avustralya’dan Peter Mcmullin’e devretti. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI), 1966 yılında 10 ulusal ticaret odası tarafından Tayvan’da kuruldu.

3 MİLYON ŞİRKET VAR

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Avustralya kıtasından Avustralya, Papua Yeni Gine, Yeni Zelanda, Doğu Asya’dan Hong Kong, Japonya, Güney Kore, Moğolistan, Tayvan, Rusya Federasyonu; Güneydoğu Asya’dan Brunei, Kamboçya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Vietnam, Güney Asya’dan Bangladeş, Hindistan, Nepal, Pakistan ve Sri Lanka, Orta Asya’dan Azerbaycan, Gürcistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye’den oluşan 28 ülkenin Odalar Birlikleri CACCI’ye üyedir. Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, dünya nüfusunun yüzde 40’ını ve dünya ekonomisinin yüzde 23’ünü kapsayan Asya-Pasifik Bölgesi’nin en büyük iş dünyası örgütüdür. 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil etmekte. Amacı, üye ülke iş dünyalarını bir araya getirerek Asya-Pasifik bölgesi ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlamak.


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