Yıllık doğalgaz gideri 5 bin lira | Ekonomi Haberleri

Dünyada yaşanan enerji krizi en önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Yaklaşan kış aylarıyla beraber de konutlara gelecek doğalgaz faturalarının ne kadar olacağı merak konusu.

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan Enerji Zirvesi’nde Hürriyet’e yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de konutlardaki doğalgaz bedelinin ciddi sübvanse edildiğini hatırlatarak, “Genelde Türkiye ortalaması 1000 metreküp ama 1200 metreküpü baz aldığınızda bir ailenin yıllık gelecek faturası 5 bin TL civarı görünüyor. Kömür kullananlar ise minimum 10 bin TL ödeyecek” dedi.

REKABET MÜMKÜN DEĞİL

Hürriyet gazetesinden Özge Esen'in haberine göre; sanayideki doğalgaz fiyatlarının konut fiyatlarına göre yüksek olduğunu söyleyen Arslan, “Sanayide LPG kullanarak daha ucuz çözüm bulabilme şansı olanlar bu çözümü deniyorlar. Konut sektöründe ise hiçbir yakıtın doğalgaz ile rekabet edebilmesi mümkün değil” dedi. Yaşar Arslan faturaları düşürmek için şu tavsiyeleri verdi: “Temel olarak binanın izolasyonu herkesin bildiği bir konu ama bir maliyeti var. Tasarruf yapmanın en önemli yolu, herkesin evini 1 derece daha soğutması olacak. 1 derece soğutarak yüzde 7 tasarruf edebiliriz. Evlerde herkesin termostat kullanması ve sıcaklığı ayarlaması önemli.” Arslan, “Şu an sanayideki artışlar yüzde 1 ile 3 arasında ama Avrupa’daki enerji kriziyle birlikte birçok tesisin kapandığı ve bu tesislerin Türkiye’ye geldiğini görüyoruz. Türkiye enerji yoğun sanayileri Türkiye’ye getirdiği için sanayide enerji tüketimi biraz daha yükselebilir. Türkiye’nin 68.8 milyonuna doğalgaz gitmiş durumda. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye doğalgaz dağıtım şebekesi yüzde 50 daha büyüyecek. Büyümeyle birlikte 370 yerleşim yerine daha doğalgaz gitmiş olacak. Şu an 19 milyar metreküp olan tüketimin 5 yılda 25 milyar metreküpe kadar çıkması söz konusu. Enerji üretimindeki doğalgaz tüketimi ise düşecek. Sebebi; yenilenebilir enerjinin miktarının artması ve doğalgaz fiyatlarının yüksek olması.

İSRAİL GAZI TÜRKİYE’YE GELEBİLİR

Arslan, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin yaklaşık 38,7 milyar metreküp gaz ithalatı gerçekleştirdiğini belirterek, geçtiğimiz yıllarda 10 milyar dolar seviyelerinde olan doğalgaz ödemelerinin bu yıl 50 milyar doların üzerine çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Yaşar ayrıca, Karadeniz’deki doğalgazın çıkarılmasıyla birlikte ticaret merkezi olma yolunda önemli bir kaynağın da olacağını ve İsrail gazının Türkiye’ye gelme ihtimali de doğacağını ifade etti.

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