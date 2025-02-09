Hisarcıklıoğlu WCF Başkanlığı’na yeniden seçildi

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WCF Genel Konsey üyeleri tarafından elektronik ortamda yapılan oylamada, Hisarcıklıoğlu kullanılan oyların büyük çoğunluğunu aldı. Hisarcıklıoğlu’nun yeni dönem görevi 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayarak ve 3 yıl devam edecek.

Seçimin ardından açıklama yapan Hisarcıklıoğlu, “Dünya ekonomisi ve küresel ticaret sistemi zor bir dönemden geçiyor. Korumacılığın arttığı, ticaret – tarife savaşlarının başladığı bir dönemde, küresel düzeyde serbest ve adil ticaretin ana savunucusu olan WCF gibi kurumlara büyük görev düşmekte. WCF Başkanlığım döneminde kurumun ana önceliği kurallara dayalı serbest ve adil ticareti desteklemek olacak. İş dünyasının küresel düzeydeki zirvesi olan WCF Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak seçilmiş olmak, ülkemiz iş dünyası için de büyük bir gurur. Türk özel sektörünün küresel ortamda da bayraktarı olup haklarını savunmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.