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Hisarcıklıoğlu: Pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülke olduk

20.09.2022 - 10:20
Hisarcıklıoğlu: Pandemi dönemini en az hasarla atlatan ülke olduk | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Pandemi dönemini iş dünyası olarak en az hasarla atlatan ülke biz olduk" dedi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) Artvin Gençlik Merkezi toplantı salonda düzenlediği istişare toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz hafta sonu Azerbaycan’a gittiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, Ermenistan’la çatışmalarda 79 şehit verilen günün ertesinde sınırdaki Şuşa’ya 200 iş adamıyla giderek İş Forumu düzenlediklerini kaydetti. İşgalden kurtarılan Karabağ’ın yeniden imarına destek verdiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in şahsına tevdi ettiği Devlet Nişanını aldığını ifade etti. Bu kıymetli ödülü, TOBB adına aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Sonra da buraya geldik, yorulduk ama Artvin'in dağlarının, havasının, suyunun enerjisi bana yetti, tüm yorgunluğumu aldı. Artvinliler Türkiye’nin en güzel coğrafyasında yaşıyor" diye konuştu.

Pandemi döneminde ticaret odası başkanlarıyla birlikte çalışarak, esnaf ve iş dünyasına yönelik pek çok desteğin çıkmasını sağladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemde sizlerden gelen 220’ya yakın sorunu ilettik. Bunların yüzde 97’si çözülmüş durumda. Pandemi dönemini iş dünyası olarak en az hasarla atlatan ülke biz olduk. Bu benim oda ve borsa başkanlarım sayesinde. Müthiş görev yaptılar" ifadelerini kullandı.

Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan tır kuyruklarına da vurgu yapan Hisarcıklıoğlu “Gördüm tır kuyrukları Arhavi’ye kadar uzanmış, zaman zaman Rize-Fındıklı’ya kadar da uzanıyor. Bu kapsamda buranın rahatlatılması açısında tırlarımızın buralarda bekletilmemesi için projelerimizi hazırlıyoruz. Son olarak size müjde vermek istiyorum. Türkiye’nin otomobilini yapmak için yola çıktık. 29 Ekim’de fabrikamızı açıyoruz. Mart'ta da yollarda hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.


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