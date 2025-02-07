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Hindistan'dan 5 yıl sonra faiz indirimi

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#Hindistan#Faiz#Piyasa
Hindistandan 5 yıl sonra faiz indirimi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:43

Hindistan Merkez Bankası, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez faiz indirdi.

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Hindistan Merkez Bankası (RBI), yaklaşık 5 yıl aranın ardından ilk kez faiz indirimine gitti.

RBI, analistlerin beklentileri doğrultusunda gösterge konumdaki repo faiz oranını yüzde 6,50'den yüzde 6,25'e çekti.

Banka en son 2020 yılının Mayıs ayında faizde indirime gitmişti.

RBI'dan üç ve dışarından üç üyenin oluşturduğu Hindistan Politikası Komitesi'nin tamamı faizin indirilmesi yönünde oy kullandı.

RBA Başkanı Shaktikanta Das, esnek enflasyon hedefleme çerçevesinin ekonomiye iyi hizmet verdiğini söyledi.

Das, "Çerçevenin başlamasından bu yana ortalama enflasyon düşüyor, temel taşlarını daha da geliştirmek için çalışacağız." dedi.

Das, enflasyonu tahmin etmek için daha sağlam modeller geliştireceklerini belirtti.

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#Hindistan#Faiz#Piyasa

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