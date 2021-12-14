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Hindistan'da enflasyon rekoru

14.12.2021 - 16:01
Hindistan'da enflasyon rekoru | Ekonomi Haberleri

Hindistan'da toptan eşya fiyatlarındaki artış rekor seviyelere ulaşarak, Nisan 2005'ten bu yana görülen en yüksek düzey olan yüzde 14.23'e yükseldi.

Küresel ham petrol fiyatlarındaki yumuşama ve hükümetin son zamanlarda akaryakıt vergisinde yaptığı indirimlere rağmen, artan iç talep nedeniyle enflasyonist baskı ile karşı karşıya kalan Hindistan'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) bazlı enflasyon artışı Nisan 2005'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak Kasım ayında yüzde 14.23'e yükseldi. Hükümet tarafından yayınlanan Hindistan TEFE oranları raporunda girdi maliyetleri ve fiyat artışlarına dikkat çekilerek, "Yüksek enflasyon başta madeni yağlar, metaller, ham petrol ve doğal gaz, kimyasallar ve gıda ürünleri gibi kalemlerde fiyatların bir önceki yılın ilgili ayına göre artış göstermesinden kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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EKONOMİYE COVİD-19 DARBESİ

Enflasyon baskısının yanı sıra Covid-19'un Omicron mutasyonunun neden olduğu risk nedeniyle ekonomik toparlanma endişesi yaşayan Hindistan'da Merkez bankasının (RBI) Para Politikaları Komitesi geçtiğimiz hafta faiz oranlarında değişikliğe gidilmeyeceğini açıklamıştı. RBI'dan yapılan açıklamada, repo faiz oranının değişmeyerek yüzde 4 olarak kalacağı ifade edilmişti. Karar öncesinde piyasaların beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.


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