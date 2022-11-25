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Hindistan’a stratejik yatırım

25.11.2022 - 10:44 | Son Güncelleme :
Hindistan’a stratejik yatırım | Ekonomi Haberleri

Yeni yatırımıyla Hindistan’da alümina tesisini entegre hale getiren Almatis’in, Falta’daki tesisinin ciroya 40 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Tesiste üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu Asya pazarının taleplerini karşılayacağız” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; OYAK Grup Şirketleri bünyesinde bulunan alümina üreticisi Almatis, Hindistan’ın Falta bölgesindeki tabular alümina tesisini entegre hale getirdi. OYAK, bundan böyle yarı mamul üretiminin de gerçekleştirileceği Falta tesisi ile Güneydoğu Asya pazarında büyüyecek. OYAK’ın geriye entegre ettiği Falta’daki tabular alümina tesisi, Hindistan hükümetinin üreticilere yönelik ‘Hindistan’da Üret’ (Make in India) çağrısına uygun bir karşılık oldu. Bu yatırım ile birlikte Almatis, daha önce üretiminin bir kısmını kendi küresel operasyonel ağı ile desteklediği ve 1995’ten bu yana faaliyette olduğu Hindistan’da, tabular alümina üretim sürecinin tamamını entegre hale getirmiş oluyor.

CİROYA 40 MİLYON DOLAR KATKI

Toplam 32 bin 300 metrekare alana kurulu olan tesisi son teknolojilerle geliştirme süreci yaklaşık 2.5 yılda tamamlandı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, özellikli alümina ürün grubunda dünyada pazar lideri olan Almatis’in yeni yatırımının, OYAK’ın ortaya koyduğu vizyon ve büyüme stratejisinin bir sonucu olduğunu söyledi. Son dönemde faaliyet gösterdiği sektörlerde yurtdışı yatırımlara da ağırlık veren OYAK, Falta tesisinden ilk etapta ciroya 40 milyon dolar katkı sağlamasını bekliyor. Süleyman Savaş Erdem, “OYAK’ın gelecek vizyonunu belirlerken, küresel oyuncu olma hedefi koyduk. Son yıllarda büyüme stratejimize paralel şekilde bu hedefi gerçekleştirmek için güçlü adımlar attık. Bugün farklı sektörlerde 24 saat kesintisiz üretiyor, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda öncü rolümüzü sürdürüyoruz. Stratejik kararlarımızı uygulamaya alarak ulaştığımız başarıyla gurur duyuyoruz. Hindistan’da entegre hale getirdiğimiz üretim tesisimiz, OYAK’ın gücünün ve büyüklüğünün somut kanıtıdır” diye konuştu.

DOĞRU PAZAR VURGUSU

OYAK Genel Müdürü Erdem, Almatis’in bu yatırımıyla refrakter pazarında bakir alan sayılan Hindistan’daki üretim hacmini artıracağını vurguladı. Erdem, “Falta tesisini, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Hindistan gibi büyük bir coğrafyada, ‘doğru pazara doğru yatırım’ anlayışıyla hayata geçirdik. Tesiste üretilecek tabular alümina ile Güneydoğu Asya pazarının taleplerini karşılayacağız” diye konuştu.

OYAK’ın Falta yatırımı Hindistan pazarına tabular alümina tedariği için önemli bir kilometre taşı olacak. Almatis, operasyonlarını yerelleştirerek, Hindistan pazarıyla daha uyumlu hale gelmeyi, bu sayede pazar talebindeki dalgalanmaları daha başarılı şekilde yönetmeyi hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, bugün üç farklı kıtada dokuz üretim tesisi ile 100 yıldan uzun süredir faaliyet gösteren Almatis’in seramik, cilalama, cam, inşaat kimyasalları gibi pek çok endüstride temel girdilerden biri olan özellikli alüminanın küresel pazar lideri konumunda olduğu kaydedildi.


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