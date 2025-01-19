Hibe, kredi, taÅŸÄ±nma ve kira yardÄ±mÄ±...Â Evi dÃ¶nÃ¼ÅŸene destek rehberi

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Ä°ÅŸte evi dÃ¶nÃ¼ÅŸeceklere verilen hibe, kredi, taÅŸÄ±nma ve kira yardÄ±mlarÄ±nda son durum...

HER KONUT Ä°Ã‡Ä°N 1.5 MÄ°LYON

Ä°stanbulâ€™da uygulanan YarÄ±sÄ± Bizden kampanyasÄ±na bu yÄ±l talebin artmasÄ± bekleniyor. Ä°lk aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nda belli bir dÃ¶nemi kapsayan, sonrasÄ±nda â€˜sÃ¼resizâ€™ hale getirilen kampanyada temel kurallar ÅŸÃ¶yle:

Ä°stanbulâ€™un 39 ilÃ§esinde â€˜riskli yapÄ± sahiplerininâ€™ tÃ¼mÃ¼ kampanyadan faydalanabiliyor

Hak sahibinin bir konutu iÃ§in 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diÄŸer her bir konutu iÃ§in 1 milyon 400 bin TL kredi veriliyor. Hak sahibinin bir dÃ¼kkanÄ± iÃ§in 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diÄŸer her bir dÃ¼kkanÄ± iÃ§in ise 700 bin TL kredi desteÄŸi saÄŸlanÄ±yor. Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanÄ±na bakÄ±lmÄ±yor.

Tahliye desteÄŸi olarak tek seferde 100 bin TL Ã¶deniyor. BÃ¶ylece bir konut iÃ§in toplam destek 1.5 milyon TLâ€™yi buluyor. Tahliye desteÄŸini evde kiracÄ± varsa kiracÄ±, ev sahibi varsa ev sahibi alÄ±yor.

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Yeni proje iÃ§in kat irtifakÄ± kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptÄ±rmak Ã¼zere ilÃ§e belediyesine baÅŸvuruluyor. BakanlÄ±kÃ§a belirlenen randevu gÃ¼nÃ¼nde hak sahibi ile hibe taahhÃ¼tnamesi ve kredi sÃ¶zleÅŸmesi imzalanÄ±yor.

Bina bazlÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde Ã¶demeler hak sahipleri adÄ±na yÃ¼klenici firmaya yapÄ±lÄ±yor.

VatandaÅŸ kredi geri Ã¶demelerine yapÄ± ruhsatÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±ndan 2 yÄ±l sonra baÅŸlÄ±yor ve 10 yÄ±la kadar vade uygulanÄ±yor. Ã–demenin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk yÄ±l faiz yok, sonraki yÄ±llar TÃœFE oranÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± kadar artÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor.

AyrÄ±ca, bina yerine alan bazlÄ± site benzeri bÃ¼yÃ¼k dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerde tam uzlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TOKÄ° ve Emlak Konut devreye giriyor. Hibe tutarÄ± bina maliyetinden dÃ¼ÅŸÃ¼lerek, artan kalan borÃ§ uzun vadeli uygun Ã¶deme koÅŸullarÄ±yla taksitlendiriliyor.

KÄ°RA YARDIMI ARTTI

Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanÄ± Murat Kurum, kira desteÄŸinde 2025 tarifesini geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re;

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Ä°llere gÃ¶re deÄŸiÅŸmekle birlikte ev sahiplerine aylÄ±k 4 bin 500 lira ile 8 bin lira arasÄ±nda kira desteÄŸi Ã¶deniyor.

Kira yardÄ±mlarÄ± riskli yapÄ±larda 18 ay, riskli ve rezerv yapÄ± alanlarÄ±nda ise en Ã§ok 48 ay saÄŸlanÄ±yor.

Riskli yapÄ±daki kiracÄ±lara iki aylÄ±k kira yardÄ±mÄ± tek seferde Ã¶deniyor. SÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere yine defaten beÅŸ aylÄ±k kira yardÄ±mÄ± veriliyor.

Kira Ã¶demelerinin baÅŸlatÄ±labilmesi iÃ§in riskli yapÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±mÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸmesi ÅŸart. BirÂ yÄ±l iÃ§inde de baÅŸvuru gerekiyor. AyrÄ±ca YarÄ±sÄ± Bizden kampanyasÄ±ndan faydalanan kiÅŸi ikamet ediyorsa, kira desteÄŸi de alabiliyor.

FAÄ°Z DESTEKLÄ° KREDÄ°

BakanlÄ±k, kampanya ve kira desteÄŸinin yanÄ±nda kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kredilerine faiz desteÄŸi de sunuluyor. Bu kapsamda detaylar ÅŸÃ¶yle:Â

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Riskli alan, rezerv alanda olan ve binasÄ± iÃ§in riski yapÄ± kararÄ± alÄ±nan malikler bundan yararlanabiliyor. Riskli yapÄ±larda en az 1 yÄ±l oturan kiracÄ± veya sÄ±nÄ±rlÄ± ayni hak sahipleri de (oturum hakkÄ± olanlar) kredi Ã§ekebiliyor. EÄŸer dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kapsamÄ±nda yÄ±kÄ±lan ev ya da iÅŸyeri aynÄ± yerde yapÄ±lmÄ±yorsa, farklÄ± bir konut ve iÅŸyeri almak isteyene de kredi hakkÄ± tanÄ±nÄ±yor.

Bu alanda gÃ¼ncel Ã¼st limitler ÅŸÃ¶yle: Konut yapÄ±m ve konut edinme iÃ§in 1 milyon 250 bin lira, iÅŸyeri yapÄ±m iÃ§in 800 bin lira, iÅŸyeri edinme iÃ§in 350 bin lira, gÃ¼Ã§lendirme iÃ§in 320 bin lira.

Konut kredilerinde 10 yÄ±l, iÅŸyeri iÃ§in 7 yÄ±l vade uygulanÄ±yor.

Birden fazla konutu olan hak sahiplerinin ilk konutu iÃ§in kullanacaklarÄ± konut yapÄ±m ve konut edinme kredilerine uygulanacak faiz desteÄŸi oranÄ± yÄ±llÄ±k 840 baz puan (aylÄ±k 0.70), iki ve sonraki konutlarÄ± iÃ§in ise bu oran 720 baz puan olarak uygulanÄ±yor. Mesela; kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kredisi iÃ§in faiz oranÄ± yÃ¼zde 3.89 olduÄŸunda kamunun yÃ¼zde 0.70 desteÄŸi ile oran yÃ¼zde 3.19â€™a dÃ¼ÅŸÃ¼yor. AyrÄ±ca gÃ¼Ã§lendirmede yÄ±llÄ±k 600 baz puan, iÅŸyeri kredilerinde ise 480 baz puan destek veriliyor.

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Bu alanda en Ã¶nemli sorun faizlerin yÃ¼ksek olmasÄ± ve bankalarÄ±n kredi taleplerine olumlu dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapmamasÄ±. DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me Ã¶zel dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli bir kampanyasÄ± olmasÄ± halinde sÃ¼recin hÄ±zlanacaÄŸÄ± belirtiliyor.

VatandaÅŸlar iÃ§in Ã¶nemli bir konu da ÅŸu; Faiz destekli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kredisi ve kira desteÄŸi birlikte kullanÄ±lmÄ±yor, birinin tercihi gerekiyor.

Ä°BB DÃ–NÃœÅžÃœMDE NELER YAPIYOR?

Ä°STANBULâ€™da 600 bini Ã§ok riskli 1.5 milyon konut yenilenmeyi bekliyor. Deprem olmadan ardÄ± ardÄ±na Ã§Ã¶ken binalar dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n hÄ±zlanmasÄ± gerektiÄŸini ortaya koyuyor. Bu kapsamda, bakanlÄ±k desteklerinin yanÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi de (Ä°BB) vatandaÅŸÄ± destekler adÄ±mlar atÄ±yor. Ä°BB yetkililerinin verdiÄŸi bilgilere gÃ¶re son durum ÅŸÃ¶yle:

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KÄ°PTAÅž ve Ä°stanbul Ä°mar AÅž paydaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len â€˜Ä°stanbul Yenileniyorâ€™ projesi kapsamÄ±nda, vatandaÅŸlara bir reÃ§ete Ã§Ä±karÄ±p, oluÅŸabilecek maliyetler hesaplanÄ±yor. Mevcutta en dÃ¼ÅŸÃ¼k metrekare maliyeti ortalama 27 bin TL. Tek yapÄ±larda 18 ay vade farksÄ±z, Ã§oklu yapÄ±larda 24 ay vade farksÄ±z olmak Ã¼zere KÄ°PTAÅžâ€™a Ã¶deme imkanÄ± sunuluyor. Ya da KÄ°PTAÅž bankalara kefalet vererek vatandaÅŸa kredi kullandÄ±rÄ±lÄ±yor.

HÄ±zlÄ± Tarama YÃ¶ntemi ile en riskli grupta olduÄŸunu tespit edilen binalar iÃ§in yapÄ±lan kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m kira yardÄ±mlarÄ± yÃ¼zde 55 artÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°stanbulâ€™da ikamet eden maliklere 18 ay verilen kira desteÄŸi 7 bin TLâ€™ye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Emeklilere ise 9 bin TL Ã¶deniyor. KiracÄ±lara 12 ay saÄŸlanan aylÄ±k yardÄ±m da yine 7 bin TLâ€™ye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. KiracÄ± emekli ise 9 bin TL alÄ±yor. Binada ikamet etmeyen maliklere aylÄ±k 4 bin 500 TL Ã¶denmesine karar verildi. Ä°BBâ€™den kira yardÄ±mÄ± alanlar aynÄ± zamanda bakanlÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi kira yardÄ±mÄ±ndan da yararlanabiliyor.

KÄ°PTAÅž ile uzlaÅŸma saÄŸlanan projelerde, hane halkÄ± toplam geliri 3 asgari Ã¼cretin altÄ±nda olanlara ayrÄ±ca destek veriliyor. DÃ¼ÅŸÃ¼k gelirli vatandaÅŸlarÄ±n borÃ§lanma bedelinin yÃ¼zde 40-60â€™Ä±, bu vatandaÅŸlarÄ±n emekli olmasÄ± halinde ise yÃ¼zde 45-65â€™i Ä°BB tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanÄ±yor.