Her 5 kişiden biri kripto yatırımcısı

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Finans kuruluşu Triple-A’nin raporuna göre, 2023 yılında tüm dünyada bu ekosisteme yatırım yapan yaklaşık 420 milyon kişi bulunurken bu rakam 2024’te yüzde 33’lük yükselişle 562 milyona ulaştı.

Asya, 326.8 milyon yatırımcıyla bu alanda zirvede yer aldı, bu kıtayı 72.2 milyon ile Kuzey Amerika takip etti.

TÜRKİYE İLK 3’TE

Kripto para varlık sahiplerinin toplam nüfusa oranlanmasıyla belirlenen sonuçlara göre Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 25.3 ile en yüksek kripto para yatırımcısına sahip ülke. Onu yüzde 24.4 ile Singapur, yüzde 19.3 ile Türkiye takip ediyor. Raporda söz konusu varlık sınıfına yatırım yapanların yüzde 61’ini erkeklerin, yüzde 39’unu kadınların oluşturduğu vurgulandı.

Kripto para yatırımcıları arasında 25-34 yaş aralığında olanlar yüzde 34 ile en yüksek grubu oluşturdu.

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Türkiye merkezli kripto para borsalarından Paribu’nun “Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması”na göre de Türkiye’de kripto para ile işlem yapan her dört kişiden biri işlemlerine son altı ay içinde başladı.