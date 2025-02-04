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Hepsiburada’ya yeni başkan

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#Hepsiburada#Mikheil Lomtadze#Kaspi.Kz
Hepsiburada’ya yeni başkan
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 04:00

Hepsiburada’nın çoğunluk hissesinin Kaspi.kz’ye devrinin tamamlanmasının ardından şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak’ta gerçekleştirildi.

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Hepsiburada’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Mikheil Lomtadze oldu. Lomtadze, Hepsiburada’daki yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kaspi.kz’yi, yenilikçi, hayata dokunan ve dünya standartlarında dijital hizmetler geliştirerek insanların günlük yaşamlarını daha iyi hale getirmek amacıyla kurduk. Bugün, gelişmekte olan piyasalardaki en büyük teknoloji şirketlerinden biri olarak, hizmetlerimizi her zaman ailemiz, arkadaşlarımız ve sevdiklerimiz için geliştiriyormuşuz gibi hareket ediyor; çevremizdeki herkesin yaptığımız işten gurur duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi, Hepsiburada ekibiyle el ele vererek şirketi daha da ileriye taşırken, bu ilk misyonumuza her zaman sadık kalacağız. Hepsiburada’nın kurucusu Hanzade Doğan’a güveni ve dostluğu için teşekkür ediyor, kendisine gelecekte başarılar diliyorum” diye konuştu.

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Lomtadze, Türkiye’nin ‘muazzam bir potansiyele’ sahip olduğunu belirterek, “Bu da Hepsiburada’nın gelecekteki uzun vadeli başarısı için mükemmel bir zemin sunuyor. Kaspi.kz ve Hepsiburada, kurucularının vizyonu doğrultusunda teknolojinin gücünü kullanarak insanların hayatına olumlu etki etmeye odaklandı. . Şimdi güçlerimizi birleştirirken, Türkiye’deki müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın hayatını daha iyi hale getirecek yenilikçi servisler geliştirme fırsatına sahip olmaktan heyecan duyuyoruz” dedi.

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#Hepsiburada#Mikheil Lomtadze#Kaspi.Kz

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