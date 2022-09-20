Henkel ilk yarı yıl performansını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Henkel, 2022'nin ilk yarısında Grup düzeyinde satışlarını yaklaşık 10,9 milyar Euro'ya çıkardı. Bu, yüzde + 8,9'luk kayda değer bir organik satış büyümesine karşılık geliyor.

Henkel CEO’su Carsten Knobel düşüncelerini, “Çok zorlu bir ortamda, ilk altı aydaki satış performansı tüm yıl için önceki beklentileri aşarken, kârımız 2022 mali yılı için Grup hedefimize uygun olarak gelişti. Bu gelişme ışığında, Grup düzeyinde organik satış büyümesi için olan tüm yıl hedefimizi yükselttik ve VFÖK marjı ve imtiyazlı hisse senedi başına kârlılık konusundaki hedefimizi teyit ettik.” şeklinde belirtti.

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Knobel sözlerine, “Amaca Yönelik Büyüme stratejimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. 2022'nin ilk yarısında uygulamada iyi bir ilerleme kaydettik ve bunu her şeyden önce dünya çapındaki çalışanlarımızın güçlü bağlılığı sayesinde gerçekleştirdik. Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimimizle; mobilite, bağlanabilirlik ve sürdürülebilirlik gibi geleceğin trendlerine odaklanarak yenilikçi çözümler sunan global bir lideriz. Çamaşır & Ev Bakım ve Beauty Care tüketici iş birimlerini birleştirerek, yaklaşık 10 milyar Euro değerinde satışla çok kategorili tek bir platform kuruyoruz. İyi bir yoldayız ve gelecekteki Tüketici Markaları İş Birimimizin en geç 2023'ün başında kurulmasını hedefliyoruz. Birleşik iş birimi, portföyümüzü daha güçlü bir şekilde optimize etmek için daha geniş bir temel sunacak, işimizi de daha yüksek bir büyüme ve marj profiline taşıyacak," diyerek devam etti.

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