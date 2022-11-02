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HEKTAŞ kârını yüzde 235 artırdı

02.11.2022 - 14:10 | Son Güncelleme :
HEKTAŞ kârını yüzde 235 artırdı | Ekonomi Haberleri

HEKTAŞ, KAP’a yaptığı açıklamada, 2022’nin ilk dokuz ayında ana ortaklık net dönem kârının yüzde 234,81 oranında artarak 615,9 milyon TL'ye yükseldiğini duyurdu.

HEKTAŞ, 2022’nin ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. HEKTAŞ, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, satış gelirlerinin 2022 yılının üçüncü çeyreğinde 1 milyar 530 milyon TL gerçekleşerek, 2021 yılının aynı çeyreğine oranla yüzde 190,9 oranında büyüme kaydettiğini, brüt kârının da 650,2 milyon TL'ye çıktığını belirtti.

HEKTAŞ Genel Müdürü Zafer Terzioğlu, OYAK Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem’in stratejik öneme sahip gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında hem Türkiye hem de OYAK adına önemli adımlar atılmasını sağladığını belirterek, bu çeyrekte de finansal göstergelerin son 6 yılda olduğu gibi hız kesmeden büyümeye devam ettiğini söyledi. İlaveten yatırımcıların bedelli sermaye artırımına tam katılımının Hektaş’a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

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HEKTAŞ’ın KAP’a yaptığı açıklamada, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre brüt kâr marjı 4,5 puan iyileşerek yüzde 42,5 yükseldi. Şirketin faaliyet karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 213,4 oranında artarak 490,2 milyon TL’ye çıkarken, FAVÖK’ü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,42 yükselerek yüzde 34 oldu. Üçüncü çeyrek kârı sonrasında HEKTAŞ’ın Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem kârı da yüzde 234,81 oranında artarak 615,9 milyon TL'ye yükseldi.


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