HEKTAŞ, AgrIventIs ve Arma İlaç’ı satın alıyor | Ekonomi Haberleri

HEKTAŞ, küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri olan kuraklığa karşı toleranslı tohumlar geliştiren Avustralylı Agriventis Technologies ve salgın ile insan sağlığı kadar hayvan sağlığının da öneminin arttığı dönemde veteriner tıbbi ürün üretimi yapan Arma İlaç’ı satın alma kararı verdi.

HEKTAŞ’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada Arma İlaç’ın tamamının, Agreventis’in ise yüzde 51’inin satın alınacağı belirtildi.

SÖZLEŞMELİ ÇİFTÇİLİK

Hürriyet gazetesinin haberine göre; iki şirketin de pay devir fiyatları bağımsız değerleme kuruluşlarınca belirlenecek. HEKTAŞ, Agriventis ile öncelikli olarak sözleşmeli çiftçilik yöntemi ile Maş Fasulyesi (Mung Bean) üretimine başlayacak. 2021 yılından itibaren Maş Fasulyesi’ne ek olarak Siyah Susam (Black Sesame) üretimi de yapılacak. Arma İlaç ile işbirlikleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle sahip olduğu veteriner tıbbi ürün portföyünü zenginleştirmeyi hedefleyen HEKTAŞ, hayvan sağlığı alanındaki gücünü ve hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlardaki payını artırmaya odaklanacak.

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