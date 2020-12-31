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ABD'den bazı AB ürünlerine yeni gümrük tarifesi

31.12.2020 - 09:43
ABD'den bazı AB ürünlerine yeni gümrük tarifesi | Ekonomi Haberleri

ABD yönetimi, uzun süredir devam eden Boeing-Airbus anlaşmazlığı nedeniyle, aralarında uçak parçaları, Fransa ve Almanya menşeli alkollü içkilerin olduğu bazı Avrupa Birliği (AB) ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırdı.

AB'nin, havacılık şirketi Boeing'e sağlanan desteklemelerden ötürü ABD ürünlerine 4 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulama kararına misilleme geldi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), AB'den ithal edilen uçak parçaları, Fransa ve Almanya menşeli şaraplar ile konyaklara yönelik gümrük vergilerinde düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Açıklamada, tariflerin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bilgi verilmezken, detayların yakın zamanda paylaşılacağı aktarıldı.

AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) izniyle ABD'ye karşı "adaletsiz" tarifeler uyguladığına işaret edilen açıklamada, "AB'nin bu adaletsizliği telafi etmek için bazı önlemler alması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

BOEİNG-AİRBUS ANLAŞMAZLIĞI

Dünyanın en büyük uçak üretici firmaları olan ABD merkezli Boeing ile Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda ortaklığındaki Avrupa şirketi Airbus karşılıklı olarak birbirlerini yasa dışı kamu desteklemeleri almakla itham ediyor.

Bu firmalar, DTÖ yapısı içinde sektörde haksız rekabet edildiği gerekçesiyle birbirine karşı hukuki süreçler yürütürken, 16 yılı aşkın süredir konu üzerinde uzlaşı sağlanamıyor.

ABD, Avrupa ülkelerinin Airbus firmasına sağladığı teşviklerin yasa dışı olduğunu iddia ediyor. AB ise ABD'nin Boeing'e sağladığı vergi imtiyazlarıyla şirketle yapılan askeri sözleşmelerin hukuki olmadığını öne sürüyor.

DTÖ, ABD'nin, Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü AB ürünlerine yıllık 7,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergileri uygulamasına onay vermişti. Bu onayın ardından ABD vergileri uygulamaya başlamıştı. DTÖ arabuluculuk makamı, ekim ayında da Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü AB'nin ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına da onay vermişti.

Bu onayla AB'nin benzer biçimde ABD'ye ilave gümrük vergileri uygulama imkanı doğmuştu. Birlik kasım ayında, havacılık şirketi Boeing'e sağlanan desteklemelerden ötürü ABD ürünlerine 4 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.


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