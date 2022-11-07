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HDI, Fibaemeklilik’i satın aldı

07.11.2022 - 10:04 | Son Güncelleme :
HDI, Fibaemeklilik’i satın aldı | Ekonomi Haberleri

HDI Sigorta, Fiba Holding çatısı altında yer alan Fibaemeklilik’in çoğunluk hissesini satın alarak Fibabank ile iş ortaklığına imza atmak üzere anlaştılar.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; satın alma anlaşması kapsamında yapılan açıklamada, her iki tarafın da müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek teknolojilere yatırım yaparak eşit paylı ortaklık ile hayat dışı sigortacılık alanında faaliyet göstereceği belirtilerek, sektörün tüm dağıtım kanallarına hizmet verecek yeni dijital sigorta şirketi kurulacağı da vurgulandı. HDI Sigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyhan Hancıoğlu, “Türkiye pazarındaki faaliyet alanımızı genişletmeye yönelik azim ve iştahımız ile HDI Sigorta Ailesi için yeni bir dönem başlıyor. Hayat ve emeklilik sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Fibaemeklilik ile güçlü dağıtım kanallarımız aracılığıyla sigortalılarımıza hayat ve emeklilik ürünlerimizi de ulaştırabileceğiz” dedi.


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