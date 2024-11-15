Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten 'asgari ücret' açıklaması

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu.

"ÇALIŞANLARIMIZI HİÇBİR ŞEKİLDE ENFLASYONA EZDİRMEDİK EZDİRMEYECEĞİZ"

2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ENFLASYONDA MÜCADELEDE "KARARLILIK" MESAJI

Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, "Enflasyonu öngördüğümüzün üstünde bir düşüş seviyesine ulaştırmak için kararlıyız." diye konuştu.

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"KKM'DEN ÇIKIŞ YAKIN"

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminden çıkışın yakında gerçekleşeceğini açıklayan Şimşek, KKM hesaplarının önemli ölçüde azaldığını belirtti. Şimşek, "144 milyar dolarla zirve yapan Kur Korumalı Mevduat, şu anda 40 milyar doların altına indi. Büyük ihtimalle KKM’den çıkış yakın." değerlendirmesinde bulundu.

"HİÇBİR ŞİRKETİN VERGİ BORCUNU ASLA SİLMEDİM"

Vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara da değinen Şimşek, "Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim, çünkü böyle bir yetkim yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Demirören Grubu ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, "Demirören Grubu bütün ödemelerini düzenli yapıyor." dedi.

"TİP1" İLE İLGİLİ YAŞANAN SORUNLAR

Bakan Şimşek, Tip1 ile ilgili yaşanan sorunlara da değinerek, "Bu konuyu ele alacağız ve en kısa süre içinde imkanlarımız çerçevesinde çözüm üreteceğiz." sözlerini kaydetti.