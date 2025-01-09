Hazine kefaletiyle 923 milyar liralık kredi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugüne kadar ihracatçılardan üreticilere kadar işletmelere kullandırılan 923 milyar 766 milyon 699 bin liralık krediye destek sağladı.

AA muhabirinin Bakanlığın verilerinden yaptığı derlemeye göre, teminat yetersizliği bulunan firmaların finansmana erişim imkanlarının artırılması amacıyla KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmalara Hazine destekli kefalet sistemiyle destek sağlanıyor. Bu imkandan, üretici ve ihracatçı firmalar da yararlanıyor.

Sistem kapsamında 2009'dan 2024 yılı sonu itibarıyla kullandırılan kredi miktarı 923 milyar 766 milyon 699 bin liraya ulaştı.

Bu krediler için sağlanan kefalet 775 milyar 231 milyon 289 bin lira olurken, kefalet risk bakiyesi de 171 milyar 52 milyon 30 bin lira olarak hesaplandı.

Sistem kapsamında işletmelerce kullanılan ticari kredi tutarı 882 milyar 126 milyon 21 bin lirayı bulurken, bu kredilere yönelik kefaletin 741 milyar 735 milyon 252 bin lira olduğu tespit edildi. Ticari kredilerin kefalet risk bakiyesi ise 171 milyar 45 milyon 528 bin lira oldu.

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Ticari krediler türlerine göre incelendiğinde en yüksek payı 658 milyar 87 milyon 348 bin lirayla işletme kredileri alırken, bunu 67 milyar 47 milyon 959 bin lirayla yatırım kredileri, 16 milyar 599 milyon 944 bin lirayla gayri nakdi krediler takip etti.

Sayı olarak ise 1 milyon 378 bin 577 ticari kredi kullandırıldı.



KEFALET TUTARINDA EN YÜKSEK PAYI 310,6 MİLYAR LİRA İLE İMALAT SANAYİ ALDI

Ticari kredilere sağlanan kefalet tutarı sektörlerine göre de analiz edildi. Buna göre, kefalet tutarı içinde 310 milyar 638 milyon lira ve yüzde 41,88 ile en yüksek payı imalat sanayi aldı. Bunu, 246 milyar 268 milyon lira ve yüzde 33,2 payla toptan ve perakende ticaret, motorlu araç servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 70 milyar 639 milyon lira ve yüzde 9,52 payla inşaat, 28 milyar 616 milyon lira ve yüzde 3,86 payla taşımacılık, depolama ve haberleşme izledi.

Bu arada, söz konusu dönemde KOBİ'lere 485 milyar 234 milyon 385 bin lira, KOBİ dışı işletmelere de 120 milyar 598 milyon 332 bin lira kefalet imkanı sağlandı.