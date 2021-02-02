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Hazine 2 ihale düzenleyecek

02.02.2021 - 14:31
Hazine 2 ihale düzenleyecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın Euro cinsi devlet tahvili ile Euro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç borçlanma stratejisi takvimine göre, yarın ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli Euro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satış yöntemiyle ihracı yapılacak.

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İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.


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