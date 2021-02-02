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Avrupa Birliği yüzde 6.4 küçüldü

02.02.2021 - 14:25
Avrupa Birliği yüzde 6.4 küçüldü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020 yılında yüzde 6,4 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) ilişkin öncü verileri
yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalırken, 2019'un dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi. AB ekonomisi, 2020 genelinde yüzde 6,4, Avro Bölgesi ise yüzde 6,8 küçüldü.

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GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 4,3, İtalya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,3 daralırken, Almanya'da yüzde 0,1, Belçika'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,4 yükseldi.

Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya’da yüzde 9,1, Avusturya'da yüzde 7,8, İtalya'da yüzde 6,6, Portekiz'de yüzde 5,9, Fransa'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,8, Almanya'da yüzde 3,9 düştü.

İkinci çeyrekte AB yüzde 11,4, Avro Bölgesi yüzde 11,7 küçülmüş, üçüncü çeyrekte ise AB yüzde 11,5, Avro Bölgesi de yüzde 12,4 oranında büyümüştü.


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