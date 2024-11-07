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Havacılık devi Paris Olimpiyatlarından umduğunu bulamadı... Net kârda keskin düşüş

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#Air France#KLM#Big Para
Havacılık devi Paris Olimpiyatlarından umduğunu bulamadı... Net kârda keskin düşüş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:39

Air France-KLM, yolcuların Olimpiyat Oyunları sırasında Paris'e gitmekten kaçınması nedeniyle Perşembe günü üçüncü çeyrek net kârında keskin bir düşüş bildirdi.

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Fransa-Hollanda ortaklığındaki Air France-KLM grubun vergi sonrası kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 824 milyon avro (887 milyon dolar) oldu.

Air France, gelirlerinin "Olimpiyat Oyunları nedeniyle Paris'e gelen uluslararası trafiğin ve Fransa'dan gelen seyahatlerin azalması" nedeniyle 160 milyon avro düştüğünü açıkladı.

CEO Benjamin Smith, "Üçüncü çeyrekte Air France-KLM Grubu için karışık eğilimler görüldü" dedi.

Smith, "Gelir, artan kapasite ve güçlü temel taleple yükselmeye devam etti. Ancak, işletme geliri Paris Olimpiyat Oyunları'ndan önemli ölçüde etkilendi" diye ekledi.

Grup ayrıca, Fransız hükümetinin havacılık sektörüne yönelik planlanan yeni bir vergi uygulaması halinde vergi faturasının 280 milyon avro artacağını tahmin ediyor.

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#Air France#KLM#Big Para

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