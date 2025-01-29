×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon Beklentileri#MERKEZ Bankası#Sektörel Enflasyon Beklentileri
Hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 04:00

MERKEZ Bankası’nın (TCMB) dün açıkladığı ‘Sektörel Enflasyon Beklentileri’ verisi, piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş yaşandığını gösterdi.

Haberin Devamı

Buna göre: 

Ocak ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.7 puan azalarak yüzde 25.4’e geriledi. 

Aynı dönem aralığında reel sektörün enflasyon beklentileri 3.8 puan düşüşle yüzde 43.8’e inerken; hanehalkı için ise 4.3 puan gerileyerek yüzde 58.8 seviyesine düştü. 

Araştırmaya göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise geçen aya göre 4.5 puan artarak yüzde 30.8’e yükseldi.

Merkez’in söz konusu verisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

Hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş

Haberin Devamı

‘GÖRÜNÜME GÖRE YÜKSEK’

“Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25.4 seviyesinde” diyen Şimşek, “2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek” dedi. Şimşek, şöyle devam etti: “Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz.  Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enflasyon Beklentileri#MERKEZ Bankası#Sektörel Enflasyon Beklentileri

BAKMADAN GEÇME!