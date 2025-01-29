Hanehalkının enflasyon beklentilerinde düşüş

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Buna göre:

Ocak ayında, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1.7 puan azalarak yüzde 25.4’e geriledi.

Aynı dönem aralığında reel sektörün enflasyon beklentileri 3.8 puan düşüşle yüzde 43.8’e inerken; hanehalkı için ise 4.3 puan gerileyerek yüzde 58.8 seviyesine düştü.

Araştırmaya göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise geçen aya göre 4.5 puan artarak yüzde 30.8’e yükseldi.

Merkez’in söz konusu verisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğine işaret etti.

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‘GÖRÜNÜME GÖRE YÜKSEK’

“Ocakta piyasanın 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25.4 seviyesinde” diyen Şimşek, “2024 yılı Mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 17 puan ve reel sektörde 12 puan iyileşti. Ancak beklentiler halen enflasyon görünümüne göre yüksek” dedi. Şimşek, şöyle devam etti: “Enflasyon beklentileri dezenflasyonun hızı için kritiktir. Beklentilerin önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüşü daha fazla destekleyeceğini öngörüyoruz. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu kalıcı olarak düşürerek vatandaşlarımızın alım gücünü artıracağız.”