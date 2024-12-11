Halkbank'tan dijital banka hamlesi

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Halkbank, yüzde 100 bağlı ortaklığı olarak bir dijital banka kurulmasına karar verdi.

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Banka Yönetim Kurulu tarafından; Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi olarak, KOBİ ve finansal tüketiciler başta olmak üzere tabana yaygın müşteri potansiyeli ile Ülkenin finansal ekosistemini geliştirmek ve dijitalleşme hedeflerine katkıda bulunmak amacıyla, dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında "Halk Katılım Bankası Anonim Şirketi" ünvanı ile katılım bankacılığı alanında faaliyet göstermek üzere Bankamızın %100 bağlı ortaklığı olarak bir dijital banka kurulması kararlaştırıldı.

Şirket kuruluşuna ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi karara bağlandı.

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YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞİRKETİ DE KURACAK

Halkbank'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Banka Yönetim Kurulu tarafından; yenilenebilir enerji kaynakları ile Ülkemizin enerji üretiminin desteklenmesi, Orta Vadeli Programda belirtilen karbon salınımının azaltılması ve enerjide sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi hedeflerinin desteklenmesi ile Bankanın enerji ihtiyacının karşılanması, enerji maliyetlerinin azaltılarak enerji giderlerinde tasarruf sağlanması amacıyla Bankanın %100 bağlı ortaklığı olarak faaliyet göstermek üzere bir yenilenebilir enerji üretim şirketi kurulması kararı alındı.