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Halkbank ve Vakıfbank'ın sermaye artırımına onay

28.03.2023 - 07:01 | Son Güncelleme :
Halkbank ve Vakıfbank'ın sermaye artırımına onay | Ekonomi Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Halkbank ve Vakıfbank’ın sermaye artırımını onayladı.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4 milyar 969 milyon 120 bin 730,29 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Banka’nın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli olarak satılacak.

Pay başına satış fiyatı, Banka tarafından Borsa’ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecek. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 30 milyar TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.

Vakıfbank'ın 10 milyar TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7 milyar 111 milyon 364 bin 116,75 TL olan çıkarılmış sermayesi, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle artırılacak ve ihraç edilecek payların tamamı, halka arz edilmeksizin Banka’nın hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli olarak satılacak.

Pay başına satış fiyatı, Banka tarafından Borsa’ya yapılacak başvuruyu takiben Borsa İstanbul AŞ’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde tespit edilecek. Artırılacak nominal sermaye tutarı, ihraç edilecek payların toplam satış bedeli 32 milyar TL olacak şekilde, Prosedür çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak.


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