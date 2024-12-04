Halkbank Genel Müdürü Arslan: Finansal destekte bulunmaya devam ediyoruz

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Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, gençlere özel 2 yeni kredi desteği sunduklarını belirterek, "Teminat gösterme imkanının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu’nun garanti desteğini getirdik." dedi.

Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi 2024, gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla Volkswagen Arena’da başladı.

Zirvenin açılışına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve davetliler katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de konuşma yapacağı zirve, gelecekte fark yaratmayı hedefleyen 22-30 yaş aralığındaki 1000 parlak genci ağırlayacak.

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Zirvede, kariyer planlama, teknoloji ve girişimcilik, sürdürülebilirlik ve finansal okuryazarlık konularında uzman isimler gençlerle bir araya gelecek.

Zirvenin açılışında konuşan Halkbank Genel Müdürü Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hazırlanmış olan Orta Vadeli Ekonomi Programı doğrultusunda girişimcilik kültürünün benimsenmesi için kadın ve gençler öncelikli olmak üzere girişimciliğin her alanına finansal destek sağladıklarını söyledi.

Girişimcilik ekosisteminin dinamiklerini yakından takip ettiklerini, iş stratejilerini ve yatırım hedeflerini bu doğrultuda güncelleyerek geliştirdiklerini anlatan Arslan, "Yeni iş kuran, genç girişimcilerden, ihracatçı firmalarımıza kadar her kesime özel finansal destekler sağlamaktayız. Gençİz Zirvesi'nde kariyer planlamasından, teknoloji ve girişimciliğe, sürdürülebilirlik alanından, finansal okuryazarlığa kadar birçok konuda alanında öncü isimler bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ülkemizin teminatı olan gençlerin kişisel ve gelişimine katkıda bulunacaktır. Biz Halkbank olarak gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmesi için yalnızca finansal destek sağlamakla kalmıyor aynı zamanda bilgi, rehberlik ve motivasyonla sizlerin yanında olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayaller kuran ve bu hayalleri gerçeğe dönüştüren insanlar toplumların kader değiştirme gücüne sahiptir." diye konuştu.

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- "İFM'deki binamızda girişimcilik ofisi açmayı planlıyoruz"

Teknolojinin sınırlarının yeniden çizildiği bu dönüşüm sürecinde Türkiye'nin küresel alanda güçlü aktörlerden biri olarak öne çıktığını vurgulayan Arslan, devletin gençlere kendi işlerini kurmaları, ilerlemeleri ve milli ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitli teşvikler sunduğuna işaret etti.

Türk Hava Yolları, KOSGEB, TÜBİTAK, ASELSAN, Teknoparklar, Kredi Garanti Fonu gibi daha birçok kurumun gençlere önemli fırsatlar sunduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"2021 yılından bugüne kadar iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen her yaştan ve eğitim düzeyinden yaklaşık 200 bin gencimize farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere finansal destekte bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Sağladığımız finansal desteklerin yanı sıra gençlerimizi girişimciliğe teşvik etmek üzere çeşitli projeler de geliştirmekteyiz. Mesela Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz 'HUBrica' ismi altında bir hızlandırma programı ile finansal teknolojiler alanında yenilikçi projeleri keşfetmeyi ve bu projelerin global pazarlarla buluşmasına katkı sağlamayı amaçladık. Bir diğer projemiz ise JetLuck yarışmasıdır. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'ndeki (İFM) binalarımızda yakın zamanda gençlerimizi bir araya getireceğimiz girişimcilik ofisimizi açmayı planlamaktayız. Bu merkezde gençlerimize eğitim, mentörlük, çalışma ofisi imkanı, danışmanlık ve finansal destek imkanlarını da kendilerine sunmuş olacağız."



GENÇLERE ÖZEL 2 YENİ KREDİ DESTEĞİ

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Arslan, genç girişimcileri desteklemek için özel projeler ve finansal ürünler geliştirmeye devam ettiklerine dikkati çekti.

Gençler için özel olarak hazırladıkları yeni finansal desteklerinin detaylarını anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"2 yeni kredi ürünü çıkarıyoruz. Birinin ismi Genç İşi Kredisi, diğerinin ismi ise İlk Adım Kredisi. Genç İşi kredi desteğimizle imalat, bilişim, yazılım sektörleri başta olmak üzere yüksek katma değer sağlayan sektörlerde faaliyet gösteren yeni kurulmuş veya işini büyütmek isteyen girişimcilere özel olarak hazırladığımız krediyle, bu girişimlerin hem sermaye ihtiyaçlarını karşılamak hem de yatırım kararlarını hayata geçirmelerine destek olmak istiyoruz. Bu kredimiz 1 milyon liraya kadar oldukça uygun maliyetli ve kolayca erişilebilecek bir kredi imkanıdır. 35 yaşın altındaki gençlerimize bu imkanı sunuyoruz. İlk Adım kredi desteğimizde ise üniversiteden yeni mezun olmuş, eğitimini aldığı konuda faaliyet göstermek üzere kendi işini kurarak girişimciliğe ilk adımını atmış ya da atmak isteyen gençlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Burada da yine 1 milyon liralık bir tutar var. 29 yaşının altındaki gençlerimize yönelik bir kredi olacak."

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Arslan, 1 milyon liralık limitin standart paket olduğunu, üzerinde bir tutar talep edildiğinde ekipler tarafından değerlendirileceğini bildirdi.

Her iki kredi desteğiyle gençlerin finansmana erişim imkanı sunduklarını vurgulayan Arslan, "Teminat gösterme imkanının zor olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni kredilerimize Kredi Garanti Fonu’nun garanti desteğini getirdik. Bu sayede gençlerimiz teminat göstermeden Kredi Garanti Fonunun ki biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı ve girişimlere destek olan, garanti veren, yani ödeyemediği zaman bankaya o garanti kapsamında ödeme yapan bir kuruluştur, bu desteği de sizler için aldık." dedi.

Bütün bu çalışmaları yaparken dijital çağın gereklilik ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek yeni nesil bankacılık ekosistemini güçlendirmenin de yollarını aradıklarını dile getiren Arslan, dijital dönüşümün en yoğun yaşandığı sektörlerden biri olan bankacılık sektöründe, bu alandaki kanalları çeşitlendirerek bankacılık hizmetlerinde inovatif çözümler üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

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Halkbank bünyesindeki Paraf Genç ve Halkbank Kampüste uygulamalarına değinen Arslan, gençlere "Sevgili gençler, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Cesur olun ve geleceği şekillendirin. Hayatınızı şekillendirirken, dürüstlük, çalışkanlık ve insana hizmet gibi değerlere sıkı sıkıya sahip olun. Bu değerler yalnızca sizin kişisel başarınız için değil, topluma bırakacağınız miras içinde yol gösterecek olacaktır. Hayal gücünüzü, bilginizi ve bu değerlerinizi bir araya getirerek dünyada bir iz bırakabilirsiniz. Bugün yaptığınız seçimler yalnızca sizin değil, sizden sonraki nesillerin de hayatını şekillendirecektir." tavsiyelerinde bulundu.