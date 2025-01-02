Günlük yemek ücretinde yüzde 41 artış

Haberin Devamı

Yemek parası üzerinden alınan vergilerin azaltılması, işverenler ve çalışanlar arasındaki mali yükü daha eşit bir şekilde dağıtmayı hedefliyor. Bu adımla birlikte, çalışanlara aylık 6 bin 240 lira yemek ücreti ödemesi yapılabilecek ve bu tutar vergi dışı kalacak. Vergi istisnalarının genişlemesi, işverenlerin yan haklar konusundaki esnekliğini artırarak, çalışan motivasyonunu yükseltme potansiyeli taşıyor.

2025 yılı için günlük yol ücreti de artış gösterdi. Önceden 88 lira olan günlük yol parası, 126 lira olarak düzenlendi. Bu değişiklik kapsamında, çalışanlar için aylık 3 bin 276 liralık yol parası ödemesi vergiden istisna edilerek yapılabilecek. Böylece günlük ulaşım masraflarının da yükü azalıyor ve çalışanlar yeni yılda daha avantajlı bir konuma gelmiş oluyor.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Harçlar ve Gelir Vergisi gibi birçok düzenlemeyi içeren genel tebliğleri Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı. Bu düzenlemelerle birlikte ayrıca, asgari ücrette yapılan yüzde 30’luk artışın gelir vergisi ve damga vergisi istisnalarına da yansıdığı belirtiliyor. Asgari ücretin vergi dışı kalması, ücretliler için önemli bir avantaj sağlarken, 2025 yılında çalışanlar 47 bin 519,79 lira tutarında gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak.