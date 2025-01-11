Gözler sosyal konut kampanyasında

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan ardı ardına gelen açıklamalarla sosyal konut heyecanı başladı. Yapılan açıklamalara göre deprem konutlarının tesliminden sonra yılın ikinci yarısında sosyal konut seferberliği başlatılacak. Dar gelirli, ilk defa ev alacak vatandaşları kapsayacak kampanyada piyasa şartlarından çok daha avantajlı fiyat ve ödeme şartları sunulacak.

Yapılan açıklamalardan dikkat çeken noktalar ve kampanya için ön bilgiler şöyle;

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR

Geçtiğimiz yıllarda yapılan sosyal konut projelerinde başvurular şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve diğer başvurular şeklinde kategorilere ayrılmıştı. Başvuru için; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşını doldurmak, il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet edilmesi, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine konut olmaması ve belirlenen hane halkı gelir miktarının aşılmaması şartları aranmıştı. Yeni kampanyadan da doğru kişilerin faydalanması adına benzer kriterlerin getirilmesi bekleniyor.

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En son açıklanan 250 bin sosyal konut için 5 milyon 135 bin başvuru yapılmıştı. Konuta talep hâlâ canlı, sorun erişimde. Bu nedenle yeni kampanyaya da rekor başvuru gelebilir.

SABİT GELİRLİYE UYGUN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren, sosyal konut seferberliği başlatmayı planladıklarını açıkladı ve şunları söyledi: “Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla konut üreteceğiz, 1+1 gibi... Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacak.”

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UYGUN ÖLÇEK DÜŞÜK MALİYET

Cevdet Yılmaz da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, deprem yükü azaldıkça sosyal konuta ağırlık verileceğini; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu anlamda bazı hazırlıklar yaptığını kaydetti. Özellikle metropollerden başlamak üzere yeni projeler yapılacağını belirten Yılmaz, “Daha uygun ölçeklerde, daha düşük maliyetle, enerjiyi verimli kullanan, afetlere karşı dayanıklı, çok yönlü politikalarımızı da yansıtan ama aynı zamanda fonksiyonel bir sosyal konut anlayışıyla kitlesel üretimi öngören bir hazırlığımız var” dedi.

250 BİN KONUT BEKLENİYOR

CUMHURİYET tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi 2022’de ‘İlk Evim, ilk İş Yerim’ projesiyle duyrulmuş, 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte, 500 bin sosyal konut yapılacağı açıklanmıştı. Proje etaplara ayrılarak ilk etap için 250 bin konut hedefi belirlenmişti. Şimdi yeni başlayacak sosyal konut hamlesiyle kalan 250 bin konut için düğmeye basılması bekleniyor.

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İLK DEFA KONUT ALACAKLAR İÇİN

Bakan Şimşek ise, konut fiyatları ve kira artışında önemli bir etken olan arz sorununa dikkat çekti. Arzı artırmaya yönelik adımlar atılacağını belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: “Dar gelirli vatandaşlarımızın, ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Çünkü hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira. Bu sene de deprem önemli bir harcama kalemi. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzına kanalize edeceğiz. İnşallah finansal koşullar da çok daha elverişli hale gelecek. Bir taraftan bütçe üzerinden destek, bir taraftan finansal koşullarla konut arzını arttıracak tüm önemleri alacağız.” Şimşek’in açıklaması konut kredilerindeki kısıtlamaların gevşetilebileceği, ilk evini alacaklara özel düşük faizli kredi imkânı sunulacağı şeklinde yorumlandı.

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DEPREMZELERE ÖNCELİK VERİLECEK

Bakan Murat Kurum da, geçtiğimiz yıllarda açıklanan sosyal konut projelerinden bir kısmına, yaşanan deprem felaketi nedeniyle ara verdiklerini söylerken, deprem bölgesindeki teslimlerde sona yaklaşılmasıyla bu projelerin de yeniden başladığını kaydetti ve “Açıklanan konutların tüm ihalelerini 2025 yılının 6’ncı ayına kadar gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

2025 yılı sonu itibarıyla, 81 ili kapsayan yeni bir sosyal konut kampanyasını başlatacaklarını da açıklayan Bakan Kurum, yeni sosyal konut projesinde deprem bölgesinde kiracı olan ve ev almakta zorlanan vatandaşlara öncelik tanıyacaklarını söyledi.