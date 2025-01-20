Gözler rüzgâr ve güneş ihalelerinde

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ATIK Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, gelecek dönemde en fazla yatırımın alternatif enerji kaynaklarına yapılacağını belirterek, “21 Ocak’ta yapılacak 1200 megavatlık rüzgâr ve 27 Ocak’ta yapılacak 800 megavatlık güneş YEKA ihaleleri ile milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar yapılacak” bilgisini verdi.

120 BİN MEGAVAT KURULU GÜCE ULAŞILACAK

Türkiye enerji dönüşümü için 2035 yılına kadar 108 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Yeni yatırım dönemine ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan TAYED Başkanı Öner, “Yeni dönemde en fazla yatırım alternatif enerji kaynaklarına yapılacak. Güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik, hidrojen ve dalga enerjisine milyarlarca dolarlık yatırımlar planlanıyor” diye konuştu. Öner, hedefler kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) RES-2024 ve YEKA GES-2024 yarışma ilanlarının daha önce Resmî Gazete’de yayınlandığını hatırlatarak, “Buna göre toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla güneş enerjisine dayalı 6 yarışma yapılacak. GES’lerle ilgili başvurular, 27 Ocak 2025 tarihinde yapılacak. Toplam 1200 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 5 rüzgâr enerjisine dayalı yarışmanın başvuruları ise 21 Ocak 2025’te yapılacak. Her iki yarışma sonucunda rüzgâr ve güneşe milyarlarca dolarlık yatırım yapılacak” dedi.

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2035 yılı dahil olmak üzere her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA ihalesi planlandığını anlatan Öner, Türkiye’nin 2035 yılında 120 bin megavatlık güneş ve rüzgâr kurulu gücüne ulaşma hedefini olduğunu anımsattı. Öner, “Bugün 30 bin olan rüzgâr ve güneş kurulu gücü 4 katına çıkarılarak, rüzgâr ve güneşte toplam 120 bin megavatlık bir kurulu güce 2035’te ulaşılması hedefleniyor. Bunun için her yıl 8 bin megavat kurulu gücün devreye alınması hedefleniyor” değerlendirmesini yaptı.

1 MİLYON 80 BİN HANEYE ÇÖPTEN ÜRETİLEN ELEKTRİK

Türkiye’de 113 adet çöp bertarafı yapan tesis olduğunu anlatan Öner, çöpteki organik atıkların bu tesislerdeki biyometanizasyon tanklarında metan gazına çevrildikten sonra elektriğe dönüştürüldüğünü anlattı. Yıllık yaklaşık 1 milyon 80 bin hanenin elektrik ihtiyacının bu yöntemle karşılandığını belirten Öner, bu tesislerin gelirlerini elektrik üreterek sağladıklarını anlattı.

Öner, şöyle devam etti:

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“Evsel nitelikli atıkların bertaraf edildiği 113 tesisin 90’ı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanıyor. Bu tesisler yaklaşık 360 megavat kurulu güce sahip. Birçok tesiste YEKDEM süresi bitmek üzere. Desteklemesi bitecek projelerin yeni bir fiyatlama mekanizması ile alım garanti süresinin 10 yıl daha uzatılması ve işletme giderlerini karşılayacak bir alım garantisi verilmesi önem arz ediyor. Aksi halde birçok firma sözleşme süresi bitmeden bertaraf işini bırakmak zorunda kalacak ve neticede çevresel sorunlar baş gösterecektir.”